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В Тбилиси начались задержания на акции против закона об "иноагентах"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 15 апреля 2024, 23:26
В Тбилиси начались задержания на акции против закона об иноагентах
ФОТО: PIRVELI

По меньшей мере, четырех человек задержала грузинская полиция на акции протеста против так называемого закона об "иноагентах", который вызвал возмущение Запада и гражданского общества в Грузии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на оппозиционный телеканал Pirveli

Детали: По данным телеканала, задержанных на акции протеста по меньшей мере четверо. Обстоятельства задержания людей пока не выяснены.

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Министерство внутренних дел Грузии официально не подтверждало задержания протестующих, но предупредило, что в случае отказа подчиниться "законным требованиям полиции" правоохранители "применят специальные средства для поддержания общественного порядка".

Журналисты с места событий сообщают, что полиция предупреждает протестующих с помощью громкоговорителей. На них демонстранты отвечают песнями.

Тысячи людей собрались вечером в понедельник на проспекте Руставели на фоне обсуждения в парламенте законопроекта "о прозрачности иностранного влияния".

Как передает "Новости-Грузия", ситуация обострилась после того, как протестующие решили провести шествие вокруг парламента. Периодически между участниками акции и полицией происходят словесные перепалки.

Напомним, 15 апреля в парламенте Грузии – несмотря на волну критики от западных партнеров и возмущение внутри страны – начали обсуждение противоречивого проекта "О прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом "об иноагентах". Сообщалось, что на заседание пустили не всех аккредитованных журналистов.

Грузинские власти уже пытались одобрить этот проект весной 2023 года, но вынуждены были отозвать его под давлением масштабных протестов и позиции Запада.

Читайте также объяснение "ЕвроПравды", зачем власти Грузии идут на конфликт с ЕС, выдвигая такие инициативы.

Темы: Грузиямитинги
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