Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З півдня на територію України залітали ворожі дрони

Тетяна Олійник, Олена ІвашківВівторок, 16 квітня 2024, 01:00
З півдня на територію України залітали ворожі дрони
Ілюстративне фото іранських дронів - Getty Images

Російська армія увечері 15 квітня запустила на територію України ударні безпілотники. Вони змогли долетіти до Хмельницької області. О 2.41 військові скасували тривогу.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Станом на 21:47 повідомляють, що "Шахеди" курсують на півночі Херсонщини, напрямком на Дніпропетровщину. Група дронів також прямує з півночі Херсонщини на північ Миколаївщини, курсом на північний захід.

Реклама:

Оновлено: О 21:54 повідомили про групу "Шахедів" на Дніпропетровщині, яка рухається на північ. Також "Шахеди" на сході Кіровоградщини – у напрямку Дніпропетровщини. Нова група дронів на півночі Херсонщини, курсом на Миколаївщину. Також нова група безпілотників з півдня на Миколаївщину.

О 22:16 військові попередили, що "Шахеди" з Дніпропетровщини, Кіровоградщини прямують на Полтавщину. "Шахеди" на півночі та півдні Миколаївщини – курсом на північний захід.

О 22:49 повітряники написали, що "Шахеди" на сході Полтавщини, рухаються у напрямку Харківщини; на півночі Миколаївщини – курсом на північний захід; група "шахедів" на півночі Одещини – курсом на північ.

ВІДЕО ДНЯ

О 23:15 повідомили про "Шахеди" на Полтавщині у напрямку Миргорода; на межі Миколаївщини та Кіровоградщини – курсом на північний захід; на півночі Одещини – курсом на Вінниччину.

00.01 Повітряні сили оновили напрямки руху "Шахедів":

  • Група "Шахедів" з Вінниччини на Черкащину - курсом на Умань!
  • "Шахеди" на Вінниччині, рухаються на південний захід!

00.57 стало відомо, що група "Шахедів" летить з Вінниччини на Хмельниччину.

О 2.41 пролунав відбій повітряної тривоги.

Теми: безпілотникиповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси

У Конгресі США підтримали допомогу Україні

відеоЗеленський анонсував двосторонні угоди з США та країнами Північної Європи

Вбивство поліцейського: Сухопутні війська підтвердили, що на відео їхні військові

відеоМасштабна атака дронів у 8 областях РФ є спільною операцією ГУР, СБУ та ССО – джерела

Військовим заборонять доступ до казино: Зеленський увів в дію рішення РНБО

Усі новини...
безпілотники
МЗС Британії розповіло, чому не може помогти Україні зі збиттям дронів, як Ізраїлю
Канада влітку передасть Україні 450 багатоцільових безпілотників SkyRanger
Зеленському днями показали український аналог російського "Ланцета"
Останні новини
21:31
Зеленський про пакет допомоги від США: Відчують і воїни, і українські міста й села
21:21
Дніпропетровщина зможе отримати 3,2 мільярда за програмою "Зроблено в Україні"
21:09
Зеленський подякував Палаті представників: Правильний хід історії
20:50
Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси
20:48
У Конгресі США підтримали допомогу Україні
20:35
Палата представників підтримала конфіскацію заморожених активів РФ для України
20:26
Конгрес США відхилив усі антиукраїнські правки до закону про допомогу Україні
20:21
Костюк здолала третю представницю з ТОП-10 поспіль і вийшла до фіналу турніру в Штутгарті
20:11
фотоРакетний удар по Одесі: кількість поранених зросла, з них двоє малих дітей
20:04
Конгресмен попередив про ризик "падіння" України перед ключовим голосуванням в Палаті
Усі новини...
Реклама: