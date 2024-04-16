Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

С юга на территорию Украины залетали вражеские дроны

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивВторник, 16 апреля 2024, 01:00
С юга на территорию Украины залетали вражеские дроны
Иллюстративное фото иранских дронов - Getty Images

Российская армия вечером 15 апреля запустила на территорию Украины ударные беспилотники. Они смогли долететь до Хмельницкой области. В 2:41 военные отменили тревогу.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: По состоянию на 21:47 сообщают, что "Шахеды" курсируют на севере Херсона, направлением на Днепропетровщину. Группа дронов также следует с севера Херсонщины на север Николаевщины, курсом на северо-запад.

Реклама:

Обновлено: В 21:54 сообщили о группе "Шахедов" на Днепропетровщине, которая двигается на север. Также "Шахеды" на востоке Кировоградщины – в направлении Днепропетровщины. Новая группа дронов на севере Херсона, курсом на Николаевщину. Также новая группа беспилотников с юга Николаевской области.

В 22:16 военные предупредили, что "Шахеды" из Днепропетровщины, Кировоградщины направляются на Полтавщину. "Шахеды" на севере и юге Николаевщины – курсом на северо-запад.

В 22:49 воздушники написали, что "Шахеды" на востоке Полтавщины двигаются в направлении Харьковщины; на севере Николаевщины – курсом на северо-запад; группа "шахедов" на севере Одесщины – курсом на север.

ВИДЕО ДНЯ

В 23:15 сообщили о "Шахедах" на Полтавщине в направлении Миргорода; на границе Николаевщины и Кировоградщины – курсом на северо-запад; на севере Одесщины – курсом на Винницкую область.

00.01 Воздушные силы обновили направления движения "Шахедов":

  • Группа "Шахедов" из Винницкой области на Черкасщину - курсом на Умань.
  • "Шахеды" в Винницкой области, двигаются на юго-запад.

00.57 стало известно, что группа "Шахедов" летит из Винницкой области в Хмельницкую область.

В 2.41 раздался отбой воздушной тревоги.

Темы: беспилотникивоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В порту Одесской области россияне уничтожили агропродукцию, которая направлялась в Азию и Африку

Обстрел Днепропетровщины: У 6-летнего мальчика погибла вся семья

фотоЗеленский провел совещание возле разбомбленной многоэтажки в Днепре

"Азов" просит убрать их из "черных списков" для получения западного вооружения

Китай сейчас является основным поставщиком для военного комплекса РФ – Блинкен

Европейский центробанк планирует заставить UniCredit выйти с рынка РФ - Reuters

Все новости...
беспилотники
МИД Британии рассказал, почему не может помочь Украине со сбиванием дронов, как Израилю
Канада летом передаст Украине 450 многоцелевых беспилотников SkyRanger
Зеленскому на днях показали украинский аналог российского "Ланцета"
Последние новости
04:04
В Донецке российские военные убили американца, который воевал на их стороне с 2014 года
03:26
В Румынии построят автомагистраль до границы с Украиной
02:38
The Guardian: Минобороны Британии не потратило и половины денег из международного фонда поддержки Украины 
01:42
В ООН осудили удары РФ по Днепру
00:58
В Калужской области России беспилотник повредил энергетическую инфраструктуру
00:25
В Нью-Йорке возле суда, где находился Трамп, мужчина совершил самоподжог
23:59
Новости экономики 19 апреля: удар по порту "Южный", неплательщиков алиментов теперь смогут мобилизовать
23:56
видео, фотоВблизи Брянска в РФ горит подстанция, сообщают об атаке дронов
23:43
Смех сквозь слезы: Костюк в эмоциональном матче одолела Гофф в четвертьфинале Штутгарта
23:31
"Роттердам+": ВАКС освободил двух фигурантов от ответственности из-за сроков давности
Все новости...
Реклама: