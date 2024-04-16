С юга на территорию Украины залетали вражеские дроны
Российская армия вечером 15 апреля запустила на территорию Украины ударные беспилотники. Они смогли долететь до Хмельницкой области. В 2:41 военные отменили тревогу.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: По состоянию на 21:47 сообщают, что "Шахеды" курсируют на севере Херсона, направлением на Днепропетровщину. Группа дронов также следует с севера Херсонщины на север Николаевщины, курсом на северо-запад.
Обновлено: В 21:54 сообщили о группе "Шахедов" на Днепропетровщине, которая двигается на север. Также "Шахеды" на востоке Кировоградщины – в направлении Днепропетровщины. Новая группа дронов на севере Херсона, курсом на Николаевщину. Также новая группа беспилотников с юга Николаевской области.
В 22:16 военные предупредили, что "Шахеды" из Днепропетровщины, Кировоградщины направляются на Полтавщину. "Шахеды" на севере и юге Николаевщины – курсом на северо-запад.
В 22:49 воздушники написали, что "Шахеды" на востоке Полтавщины двигаются в направлении Харьковщины; на севере Николаевщины – курсом на северо-запад; группа "шахедов" на севере Одесщины – курсом на север.
В 23:15 сообщили о "Шахедах" на Полтавщине в направлении Миргорода; на границе Николаевщины и Кировоградщины – курсом на северо-запад; на севере Одесщины – курсом на Винницкую область.
00.01 Воздушные силы обновили направления движения "Шахедов":
- Группа "Шахедов" из Винницкой области на Черкасщину - курсом на Умань.
- "Шахеды" в Винницкой области, двигаются на юго-запад.
00.57 стало известно, что группа "Шахедов" летит из Винницкой области в Хмельницкую область.
В 2.41 раздался отбой воздушной тревоги.