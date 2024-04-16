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У Білому домі спростували спекуляції про "навмисно слабку атаку Ірану на Ізраїль"

Олег Павлюк, Олена ІвашківВівторок, 16 квітня 2024, 04:28
У Білому домі спростували спекуляції про навмисно слабку атаку Ірану на Ізраїль
Джон Кірбі, фото: Getty Images

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі відкинув спекуляції про нібито навмисно слабку атаку Ірану на Ізраїль, заодно висміявши її як поразку Тегерана.

Джерело: Кірбі на брифінгу в Білому домі, "Європейська правда"

Деталі: За словами Кірбі, Іран та підтримувані ним угруповання запустили по Ізраїлю понад 300 цілей, серед яких – більш як сотня балістичних ракет, а також крилаті ракети та дрони. "І (підтримка США та союзників Ізраїлю. – Ред.) дозволила Ізраїлю завдати їй (атаці Ірану. – Ред.) видовищної поразки", – додав він.

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Представник Білого дому також спростував твердження, що Іран начебто навмисне планував недостатньо потужну атаку або що попередив Ізраїль про її масштаб.

Пряма мова: "Я бачив повідомлення про те, що іранці хотіли зазнати невдачі, що ця вражаюча і ганебна поразка була спланована. Я також бачив, як Іран заявляв, що вони надали раннє попередження, щоб допомогти Ізраїлю підготувати свою оборону і обмежити будь-яку потенційну шкоду. Все це категорично не відповідає дійсності". 

Ще деталі: Він також уточнив, що та інформація, яку США отримали через посередників від Ірану, не містила подробиць його атаки по Ізраїлю, і події минулих вихідних засвідчили, що метою Тегерана було "явно спричинити значні руйнування і жертви", перевантаживши ізраїльську ППО.

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Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

Після відбиття іранської атаки на Ізраїль, у тому числі завдяки силам США, Франції та Британії, на Заході почали лунати заклики до Ізраїлю не розпалювати конфлікт ще більше.

Нагадаємо:

  • У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден зосереджений на тому, щоб не допустити переростання нещодавньої атаки Ірану на Ізраїль у ширший регіональний конфлікт на Близькому Сході.
  • ЗМІ повідомляли, що Байден під час розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу заявив, що не підтримає удар по Ірану у відповідь на його масовану атаку з дронами і ракетами.

Теми: СШАІракІзраїль
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