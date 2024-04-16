У Білому домі спростували спекуляції про "навмисно слабку атаку Ірану на Ізраїль"

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі відкинув спекуляції про нібито навмисно слабку атаку Ірану на Ізраїль, заодно висміявши її як поразку Тегерана.

Джерело: Кірбі на брифінгу в Білому домі, "Європейська правда"

Деталі: За словами Кірбі, Іран та підтримувані ним угруповання запустили по Ізраїлю понад 300 цілей, серед яких – більш як сотня балістичних ракет, а також крилаті ракети та дрони. "І (підтримка США та союзників Ізраїлю. – Ред.) дозволила Ізраїлю завдати їй (атаці Ірану. – Ред.) видовищної поразки", – додав він.

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Представник Білого дому також спростував твердження, що Іран начебто навмисне планував недостатньо потужну атаку або що попередив Ізраїль про її масштаб.

Пряма мова: "Я бачив повідомлення про те, що іранці хотіли зазнати невдачі, що ця вражаюча і ганебна поразка була спланована. Я також бачив, як Іран заявляв, що вони надали раннє попередження, щоб допомогти Ізраїлю підготувати свою оборону і обмежити будь-яку потенційну шкоду. Все це категорично не відповідає дійсності".

Ще деталі: Він також уточнив, що та інформація, яку США отримали через посередників від Ірану, не містила подробиць його атаки по Ізраїлю, і події минулих вихідних засвідчили, що метою Тегерана було "явно спричинити значні руйнування і жертви", перевантаживши ізраїльську ППО.

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Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

Після відбиття іранської атаки на Ізраїль, у тому числі завдяки силам США, Франції та Британії, на Заході почали лунати заклики до Ізраїлю не розпалювати конфлікт ще більше.

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