В Белом доме опровергли спекуляции о "намеренно слабой атаке Ирана на Израиль"

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отверг спекуляции о якобы намеренно слабой атаке Ирана на Израиль, заодно высмеяв ее как поражение Тегерана.

Источник: Кирби на брифинге в Белом доме, "Европейская правда"

Детали: По словам Кирби, Иран и поддерживаемые им группировки запустили по Израилю более 300 целей, среди которых - более сотни баллистических ракет, а также крылатые ракеты и дроны. "И (поддержка США и союзников Израиля. - Ред.) позволила Израилю нанести ей (атаке Ирана. - Ред.) зрелищное поражение", - добавил он.

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Представитель Белого дома также опроверг утверждение, что Иран якобы умышленно планировал недостаточно мощную атаку или что предупредил Израиль о ее масштабе.

Прямая речь: "Я видел сообщения о том, что иранцы хотели потерпеть неудачу, что это впечатляющее и позорное поражение было спланировано. Я также видел, как Иран заявлял, что они предоставили раннее предупреждение, чтобы помочь Израилю подготовить свою оборону и ограничить любой потенциальный ущерб. Все это категорически не соответствует действительности".

Еще детали: Он также уточнил, что та информация, которую США получили через посредников от Ирана, не содержала подробностей его атаки по Израилю, и события прошлых выходных показали, что целью Тегерана было "явно вызвать значительные разрушения и жертвы", перегрузив израильскую ПВО.

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Иран в минувшие выходные совершил масштабную атаку на Израиль в ответ на израильский удар 1 апреля, который разрушил дипломатическое представительство Ирана в Дамаске и привел к гибели иранских генералов.

После отражения иранской атаки на Израиль, в том числе благодаря силам США, Франции и Британии, на Западе начали раздаваться призывы к Израилю не разжигать конфликт еще больше.

Напомним: