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ISW: Російські атаки можуть досягти "загрозливих успіхів" на захід від Бахмута

Олена ІвашківВівторок, 16 квітня 2024, 05:30
ISW: Російські атаки можуть досягти загрозливих успіхів на захід від Бахмута
Українські військові, фото: Генштаб ЗСУ

Російські атаки можуть досягти значних і загрозливих успіхів, особливо на захід від Бахмута, якщо США не нададуть допомогу Україні.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: ISW оцінив, що російські війська наразі використовують дефіцит засобів української сторони для досягнення незначних тактичних успіхів. 

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Така ситуація склалася внаслідок відсутності допомоги США у сфері безпеки.

Українські посадовці також продовжують попереджати, що допомога США у сфері безпеки є життєво важливою для здатності українських збройних сил захиститися від нинішніх і майбутніх російських наступальних операцій, які, за прогнозами, почнуться наприкінці весни і влітку. Начальник Головного управління військової розвідки Кирило Буданов заявив, що українські війська готуються до відбиття майбутнього великого російського наступу, який очікується наприкінці травня або на початку червня, але зазначив, що це буде "катастрофічно складно" без військової допомоги Заходу. 

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив 14 квітня, що поточна ситуація на сході України є "напруженою" і що російські війська зосереджують свої зусилля на захід від Бахмута в напрямку Часів Яру. Умєров заявив, що українські війська успішно використовують сучасну техніку проти більшої кількості російського особового складу. 

ВІДЕО ДНЯ

Речник українського угруповання "Хортиця" підполковник Назар Волошин заявив 15 квітня, що українські сили на Бахмутському та Авдіївському напрямках можуть використовувати від одного до п'яти артилерійських снарядів на кожні 10 артилерійських снарядів, випущених російськими військами, але українська артилерія є більш точною, ніж російська артилерія. 

ISW відзначає, що здатність українських сил відбивати активізовані російські наступальні операції на сході України погіршилася через нестачу матеріальних засобів і, ймовірно, продовжить погіршуватися в найближчому майбутньому, якщо затримки з наданням безпекової допомоги з боку США триватимуть.

Ключові висновки ISW за 15 квітня:

  • Українські посадовці продовжують попереджати, що безпекова допомога США є життєво важливою для здатності українських сил захищатися від нинішніх і майбутніх російських наступальних операцій, які, за прогнозами, розпочнуться наприкінці весни і влітку.
  • Високопоставлений естонський військовий посадовець описав активізацію російських наступальних операцій на фронті та ударних кампаній у глибокому тилу як такі, що мають на меті підірвати волю України до боротьби та єдність Заходу.
  • Російські війська продовжують адаптувати свою тактику використання безпілотників уздовж лінії фронту в рамках наступально-оборонної гонки озброєнь, щоб пом'якшити технологічну адаптацію України і нівелювати російську матеріальну перевагу уздовж лінії фронту.
  • Російські офіційні особи подвоїли зусилля, спрямовані на посилення "виправдання" Іраном широкомасштабних іранських ударів по Ізраїлю 13 квітня, які помилково прирівнюються до ізраїльського удару 1 квітня, спрямованого проти офіційних осіб Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) в Дамаску.
  • Російське інсайдерське джерело стверджує, що російські чиновники готуються передислокувати деяких колишніх членів групи Вагнера, які служили в Африканському корпусі, до Бєлгородської області.
  • Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов прийняв указ про обмеження трудової міграції в окупованому Криму, що підриває зусилля Кремля щодо пом'якшення дефіциту робочої сили.
  • Російські державні ЗМІ підхопили грузинські протести проти запропонованого закону, подібного до російського закону про "іноземних агентів", що, ймовірно, є частиною зусиль Кремля, спрямованих на посилення політичного розбрату в Грузії.
  • Нещодавно, 15 квітня, російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Сіверська (на північний схід від Бахмута), Авдіївки та на захід від Донецька.
  • За повідомленнями, з осені 2022 року в Росії зросла кількість випадків кримінального переслідування чоловіків, які ухиляються від обов'язкової військової служби.

Теми: ISWвійна
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