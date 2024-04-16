ISW: Российские атаки могут достичь "угрожающих успехов" к западу от Бахмута
Российские атаки могут достичь значительных и угрожающих успехов, особенно к западу от Бахмута, если США не окажут помощь Украине.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: ISW оценил, что российские войска сейчас используют дефицит средств украинской стороны для достижения незначительных тактических успехов.
Такая ситуация сложилась в результате отсутствия помощи США в сфере безопасности.
Украинские чиновники также продолжают предупреждать, что помощь США в сфере безопасности является жизненно важной для способности украинских вооруженных сил защититься от нынешних и будущих российских наступательных операций, которые, по прогнозам, начнутся в конце весны и летом. Начальник Главного управления военной разведки Кирилл Буданов заявил, что украинские войска готовятся к отражению будущего крупного российского наступления, которое ожидается в конце мая или в начале июня, но отметил, что это будет "катастрофически сложно" без военной помощи Запада.
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил 14 апреля, что текущая ситуация на востоке Украины является "напряженной" и что российские войска сосредотачивают свои усилия к западу от Бахмута в направлении Часов Яра. Умеров заявил, что украинские войска успешно используют современную технику против большего количества российского личного состава.
Представитель украинской группировки "Хортица" Назар Волошин заявил 15 апреля, что украинские силы на Бахмутском и Авдеевском направлениях могут использовать от одного до пяти артиллерийских снарядов на каждые 10 артиллерийских снарядов, выпущенных российскими войсками, но украинская артиллерия является более точной, чем российская артиллерия.
ISW отмечает, что способность украинских сил отражать активизированные российские наступательные операции на востоке Украины ухудшилась из-за недостатка материальных средств и, вероятно, продолжит ухудшаться в ближайшем будущем, если задержки с предоставлением помощи по безопасности со стороны США будут продолжаться.
Ключевые выводы ISW за 15 апреля:
- Украинские чиновники продолжают предупреждать, что помощь в сфере безопасности США является жизненно важной для способности украинских сил защищаться от нынешних и будущих российских наступательных операций, которые, по прогнозам, начнутся в конце весны и летом.
- Высокопоставленный эстонский военный чиновник описал активизацию российских наступательных операций на фронте и ударных кампаний в глубоком тылу как имеющие целью подорвать волю Украины к борьбе и единство Запада.
- Российские войска продолжают адаптировать свою тактику использования беспилотников вдоль линии фронта в рамках наступательно-оборонительной гонки вооружений, чтобы смягчить технологическую адаптацию Украины и нивелировать российское материальное преимущество вдоль линии фронта.
- Российские официальные лица удвоили усилия, направленные на усиление "оправдания" Ираном широкомасштабных иранских ударов по Израилю 13 апреля, которые ошибочно приравниваются к израильскому удару 1 апреля, направленному против официальных лиц Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Дамаске.
- Российский инсайдерский источник утверждает, что российские чиновники готовятся передислоцировать некоторых бывших членов группы Вагнера, служивших в Африканском корпусе, в Белгородскую область.
- Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов принял указ об ограничении трудовой миграции в оккупированном Крыму, что подрывает усилия Кремля по смягчению дефицита рабочей силы.
- Российские государственные СМИ подхватили грузинские протесты против предложенного закона, подобного российскому закону об "иностранных агентах", что, вероятно, является частью усилий Кремля, направленных на усиление политического раздора в Грузии.
- Недавно, 15 апреля, российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Северска (к северо-востоку от Бахмута), Авдеевки и к западу от Донецка.
- По сообщениям, с осени 2022 года в России возросло количество случаев уголовного преследования мужчин, уклоняющихся от обязательной военной службы.