ISW: Российские атаки могут достичь "угрожающих успехов" к западу от Бахмута

Российские атаки могут достичь значительных и угрожающих успехов, особенно к западу от Бахмута, если США не окажут помощь Украине.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: ISW оценил, что российские войска сейчас используют дефицит средств украинской стороны для достижения незначительных тактических успехов.

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Такая ситуация сложилась в результате отсутствия помощи США в сфере безопасности.

Украинские чиновники также продолжают предупреждать, что помощь США в сфере безопасности является жизненно важной для способности украинских вооруженных сил защититься от нынешних и будущих российских наступательных операций, которые, по прогнозам, начнутся в конце весны и летом. Начальник Главного управления военной разведки Кирилл Буданов заявил, что украинские войска готовятся к отражению будущего крупного российского наступления, которое ожидается в конце мая или в начале июня, но отметил, что это будет "катастрофически сложно" без военной помощи Запада.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил 14 апреля, что текущая ситуация на востоке Украины является "напряженной" и что российские войска сосредотачивают свои усилия к западу от Бахмута в направлении Часов Яра. Умеров заявил, что украинские войска успешно используют современную технику против большего количества российского личного состава.

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Представитель украинской группировки "Хортица" Назар Волошин заявил 15 апреля, что украинские силы на Бахмутском и Авдеевском направлениях могут использовать от одного до пяти артиллерийских снарядов на каждые 10 артиллерийских снарядов, выпущенных российскими войсками, но украинская артиллерия является более точной, чем российская артиллерия.

ISW отмечает, что способность украинских сил отражать активизированные российские наступательные операции на востоке Украины ухудшилась из-за недостатка материальных средств и, вероятно, продолжит ухудшаться в ближайшем будущем, если задержки с предоставлением помощи по безопасности со стороны США будут продолжаться.

Ключевые выводы ISW за 15 апреля: