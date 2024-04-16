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Палата представників США проголосувала за низку законів, щоб посилити тиск на Іран

Олена ІвашківВівторок, 16 квітня 2024, 06:43
Палата представників США проголосувала за низку законів, щоб посилити тиск на Іран
фото: Getty Images

Палата представників США у понеділок проголосувала за низку законопроєктів, спрямованих на фінансовий тиск на Іран.

Джерело: The Hill

Деталі: Голосування відбулося у відповідь на безпрецедентну атаку безпілотників і ракет, що здійснила Ісламська Республіка проти Ізраїлю.

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Законопроекти в основному спрямовані на накладення фінансових санкцій на Іран, тих, хто його підтримує, і його мережу проксі.

Законопроекти, за які проголосували в понеділок увечері, в основному не викликають суперечок і користуються підтримкою більшості демократів.

Серед них законопроєкт про припинення звільнення від оподаткування некомерційних організацій, які підтримують терористичні групи; закон, спрямований на те, щоб перервати закупівлю Китаєм іранської нафти та нафтопродуктів; та спроба відрізати іранський уряд від використання фінансової системи США.

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Теми: СШАІран
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