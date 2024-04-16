Палата представителей США проголосовала за ряд законов, чтобы усилить давление на Иран
Палата представителей США в понедельник проголосовала за ряд законопроектов, направленных на финансовое давление на Иран.
Источник: The Hill
Детали: Голосование состоялось в ответ на беспрецедентную атаку беспилотников и ракет, которую осуществила Исламская Республика против Израиля.
Законопроекты в основном направлены на наложение финансовых санкций на Иран, тех, кто его поддерживает, и его сеть прокси.
Законопроекты, за которые проголосовали в понедельник вечером, в основном не вызывают споров и пользуются поддержкой большинства демократов.
Среди них законопроект о прекращении освобождения от налогообложения некоммерческих организаций, которые поддерживают террористические группы; закон, направленный на то, чтобы прервать закупку Китаем иранской нефти и нефтепродуктов; и попытка отрезать иранское правительство от использования финансовой системы США.