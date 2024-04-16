Катували в окупації електричним струмом: українець уперше подав позов до суду Аргентини

Громадянин України, ім’я якого не розголошується, уперше подав кримінальний позов до Федерального Суду Аргентини щодо катувань, які до нього були застосовані на окупованій Росією території України.

Джерело: пресреліз The Reckoning Project, Reuters

Дослівно: "15 квітня ініціатива українських та міжнародних журналістів та юристів з документування воєнних злочинів The Reckoning Project разом із присутнім у Буенос Айресі потерпілим громадянином України подали кримінальний позов до Федерального суду Аргентини.

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Цим позовом потерпілий пан М (ім'я не розголошується з міркувань безпеки) звертається до Федерального суду із запитом розслідувати тортури, які до нього застосували ідентифіковані та неідентифіковані російській посадовці та пов'язані з ними особи, котрі самі його катували, а також допомагали застосовувати тортури".

Деталі: Повідомляється, що у позові українця міститься виклад катувань електрострумом під час затримання його росіянами в одному з окупованих ними українському місті.

За даними Reuters, у позові йдеться про те, що під час катувань до вуха і пальця чоловіка були прикріплені електричні кабелі, які пропускали електричний струм через його тіло. Його та інших утримували в камерах площею 10 метрів, по 12 - 20 осіб у камері, стверджується у скарзі.

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"Вони підтверджуються знахідками міжнародних організацій, зокрема й ООН, які задокументували схожі випадки тортур, що їх застосовували щодо інших осіб на території того самого об'єкту, де утримували пана М. Катування пана М проводилися за сприяння афілійованих з російською державою установ та їхніх очільників", - зазначили в The Reckoning Project.

За даними Reuters, у позові українець звинувачує одну особу, названу на ім'я, двох осіб, ідентифікованих за їхніми позивними або військовими знаками розрізнення, та інших неназваних осіб у застосуванні електрошоку та незаконному позбавленні волі як форм катувань у середині та наприкінці 2022 року.

"Мене затримали на роботі. Потім мене катували. Використовували електричний струм. Це було неймовірно боляче, і я втратив свідомість. Мені пощастило вижити. Багато людей все ще там", - розповів він Reuters в інтерв'ю в квартирі в Буенос-Айресі напередодні подачі позову.

Міністерство оборони Росії відмовилося від коментарів.

The Reckoning Project зазначає, що Конституція Аргентини, на підставі універсальної юрисдикції дозволяє судам розглядати міжнародні злочини, зокрема, злочини проти людяності та воєнні злочини, незалежно від того, де саме їх було скоєно. Упродовж років Аргентина посіла провідну роль у боротьбі з безкарністю і на національному, так і міжнародному рівні, розглядаючи справи з різних країн за принципом універсальної юрисдикції. Судова система Аргентини ухвалювала знакові рішення у справах, що стосуються злочину застосування тортур.