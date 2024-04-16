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Пытали в оккупации электрическим током: украинец впервые подал иск в суд Аргентины

Станислав ПогориловВторник, 16 апреля 2024, 10:04
Пытали в оккупации электрическим током: украинец впервые подал иск в суд Аргентины
Фото: ЛЖСІ

Гражданин Украины, имя которого не разглашается, впервые подал уголовный иск в Федеральный Суд Аргентины относительно пыток, которые к нему были применены на оккупированной Россией территории Украины.

Источник: пресс-релиз The Reckoning Project, Reuters

Дословно: "15 апреля инициатива украинских и международных журналистов и юристов по документированию военных преступлений The Reckoning Project вместе с присутствующим в Буэнос Айресе пострадавшим гражданином Украины подали уголовный иск в Федеральный суд Аргентины.

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Этим иском потерпевший господин М (имя не разглашается из соображений безопасности) обращается в Федеральный суд с запросом расследовать пытки, которые к нему применили идентифицированные и неидентифицированные российские чиновники и связанные с ними лица, которые сами его пытали, а также помогали применять пытки".

Детали: Сообщается, что в иске украинца содержится изложение пыток электротоком во время задержания его россиянами в одном из оккупированных ими украинском городе.

По данным Reuters, в иске говорится о том, что во время пыток к уху и пальцу мужчины были прикреплены электрические кабели, которые пропускали электрический ток через его тело. Его и других удерживали в камерах площадью 10 метров, по 12 - 20 человек в камере, утверждается в жалобе.

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"Они подтверждаются находками международных организаций, в том числе и ООН, которые задокументировали похожие случаи пыток, которые применяли в отношении других лиц на территории того же объекта, где удерживали господина М. Пытки господина М проводились при содействии аффилированных с российским государством учреждений и их руководителей", - отметили в The Reckoning Project.

По данным Reuters, в иске украинец обвиняет одно лицо, названное по имени, двух человек, идентифицированных по их позывным или военным знакам различия, и других неназванных лиц в применении электрошока и незаконном лишении свободы как форм пыток в середине и в конце 2022 года.

"Меня задержали на работе. Затем меня пытали. Использовали электрический ток. Это было невероятно больно, и я потерял сознание. Мне повезло выжить. Многие люди все еще там", - рассказал он Reuters в интервью в квартире в Буэнос-Айресе накануне подачи иска.

Министерство обороны России отказалось от комментариев.

The Reckoning Project отмечает, что Конституция Аргентины, на основании универсальной юрисдикции позволяет судам рассматривать международные преступления, в частности, преступления против человечности и военные преступления, независимо от того, где именно они были совершены. На протяжении лет Аргентина заняла ведущую роль в борьбе с безнаказанностью как на национальном, так и международном уровне, рассматривая дела из разных стран по принципу универсальной юрисдикции. Судебная система Аргентины принимала знаковые решения по делам, касающимся преступления применения пыток.

Темы: оккупациясудАргентина Украина
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