ПАРЄ голосуватиме за вступ Косова до складу Ради Європи

У 16 квітня Парламентська асамблея Ради Європи розгляне питання про прийняття Косово до складу організації.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода"

Деталі: На засіданні ПАРЄ заслухають та голосуванням висловлять підтримку звіту, в якому Косово рекомендують прийняти до складу Ради Європи – проти чого, як відомо, категорично виступає Сербія.

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Перед цим наприкінці березня політичний комітет ПАРЄ рекомендував запросити Косово до членства в організації.

Для позитивної оцінки необхідні дві третини голосів, а в залі має бути щонайменш третина від загальної кількості членів делегацій. Якщо такого результату буде досягнено, це відкриває шлях до фінального рішення про прийняття Косова на зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць Ради Європи 16 травня.

У понеділок, останній день перед голосуванням, делегації Сербії та Косова докладали останніх зусиль для того, щоб схилити парламентарів на свій бік.

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Кілька депутатів-членів делегацій у ПАРЄ на умовах анонімності коментували "Радіо Свобода", що пропозиція прийняти Косово до складу організації скоріш за все набере достатньо голосів.

На цей час 12 із 46 країн-учасниць Ради Європи не визнають Косово окремою державою.

Нагадаємо: президент Сербії Александар Вучич погрожував виходом своєї країни з Ради Європи, якщо туди приймуть Косово.

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