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ПАСЕ будет голосовать за вступление Косова в состав Совета Европы

Мария Емец, Анастасия ПроцВторник, 16 апреля 2024, 11:41
ПАСЕ будет голосовать за вступление Косова в состав Совета Европы
Иллюстративное фото: Getty Images

В 16 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит вопрос о принятии Косово в состав организации.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода"

Детали: На заседании ПАСЕ заслушают и голосованием выразят поддержку отчета, в котором Косово рекомендуют принять в состав Совета Европы – против чего, как известно, категорически выступает Сербия.

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Перед этим в конце марта политический комитет ПАСЕ рекомендовал пригласить Косово к членству в организации.

Для положительной оценки необходимы две трети голосов, а в зале должно быть не менее трети от общего количества членов делегаций. Если такой результат будет достигнут, это открывает путь к финальному решению о принятии Косова на встрече министров иностранных дел стран-участниц Совета Европы 16 мая.

В понедельник, последний день перед голосованием, делегации Сербии и Косова прилагали последние усилия для того, чтобы склонить парламентариев на свою сторону.

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Несколько депутатов-членов делегаций в ПАСЕ на условиях анонимности комментировали "Радио Свобода", что предложение принять Косово в состав организации, скорее всего, наберет достаточно голосов.

В настоящее время 12 из 46 стран-участниц Совета Европы не признают Косово отдельным государством.

Напомним: президент Сербии Александар Вучич угрожал выходом своей страны из Совета Европы, если туда примут Косово.

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Темы: ПАСЕКосово
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