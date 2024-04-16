Похолодання, дощі і заморозки очікуються в Україні
В Україні в найближчі дні дещо похолоднішає і дощитиме, вночі на заході та півночі можливий мокрий сніг.
Джерело: Укргідрометцентр
Дослівно УГМЦ: "В Україні, крім південно-східної частини, дощова погода, вдень 17 квітня на півночі країни, Вінниччині та Черкащині, 18 квітня у західних і північних областях місцями значні дощі (вночі 19 квітня на заході та півночі можливий мокрий сніг)".
Деталі: Температура повітря 17-18 квітня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 4-9° тепла, вдень 7-14°, на решті території вночі 9-15°, вдень 17-24°, на сході, 17 квітня і на півдні країни до 26°.
У столиці у середу та четвер дощ, вночі +9°…+7°C, вдень +7°…+9°C. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
19 квітня в Україні очікується зниження температури на 4-7° (вночі у західних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі ймовірні заморозки 0-2°).
На високогір'ї Карпат 17-18 квітня значний мокрий сніг, температура близько 0°, 19 квітня − помірний сніг, температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-2 морозу.