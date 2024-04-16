Похолодание, дожди и заморозки ожидаются в Украине

В Украине в ближайшие дни немного похолодает и будет дождливо, ночью на западе и севере возможен мокрый снег.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "В Украине, кроме юго-восточной части, дождливая погода, днем 17 апреля на севере страны, в Винницкой и Черкасской областях, 18 апреля в западных и северных областях местами значительные дожди (ночью 19 апреля на западе и севере возможен мокрый снег)".

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Погода 17 апреля Скриншот с meteo.gov.ua

Детали: Температура воздуха 17-18 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 4-9° тепла, днем 7-14°, на остальной территории ночью 9-15°, днем 17-24°, на востоке, 17 апреля и на юге страны до +26°.

В столице в среду и четверг дождь, ночью +9°...+7°C, днем +7°...+9°C. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода 18 апреля Скриншот с meteo.gov.ua

19 апреля в Украине ожидается снижение температуры на 4-7° (ночью в западных областях на поверхности почвы и местами в воздухе вероятны заморозки 0-2°).

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Погода 19 апреля Скриншот с meteo.gov.ua

На высокогорье Карпат 17-18 апреля значительный мокрый снег, температура около 0°, 19 апреля − умеренный снег, температура ночью 2-7° мороза, днем 0-2° мороза.