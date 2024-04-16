Розвідка Британії після "бавовни" у Татарстані оцінила спроможності України та захист РФ

Британська розвідка у своєму огляді щодо удару по підприємству з виробництва "Шахедів" у російському Татарстані дійшла висновку, що це засвідчує спроможність України вражати цілі у глибокому тилу, а також стурбованість цим Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на огляд Міністерства оборони Британії від 16 квітня

Деталі: Розвідка поділилася думками про епізод 2 квітня, коли під удар потрапило підприємство у Татарстані, приблизно за 800 миль (понад 1000 км) від кордону з Україною.

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Дослівно: "Це підприємство діяло з липня 2023 року і відоме тим, що там виготовляють дрони на зразок іранських "Шахедів", які Росія використовує для атак проти України. Регіональний керівник Татарстану після того заявив, що "ніхто, крім нас, нас не захистить".

Більше деталей: Розвідка зазначає, що цей випадок підтверджує спроможність України завдавати ударів у глибокому тилу РФ, обходити систему ППО та знаходити об’єкти, які пов’язані з російською воєнною машиною.

Дослівно: "Коментарі очільника Татарстану скоріш за все свідчать про побоювання таких атак. Ймовірно, Міністерство оборони РФ намагається прикривати подібні об’єкти і балансує ризики для об’єктів, де працюють цивільні, задля першочергової уваги до лінії фронту, де тактика застосування Україною безпілотних систем і частота таких атак продовжує створювати проблеми для російських сил".

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