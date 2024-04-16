Разведка Британии после "хлопка" в Татарстане оценила способности Украины и защиту РФ

Британская разведка в своем обзоре относительно удара по предприятию по производству "Шахедов" в российском Татарстане пришла к выводу, что это свидетельствует о способности Украины поражать цели в глубоком тылу, а также обеспокоенность этим России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обзор Министерства обороны Великобритании от 16 апреля

Детали: Разведка поделилась мыслями об эпизоде 2 апреля, когда под удар попало предприятие в Татарстане, примерно в 800 милях (более 1000 км) от границы с Украиной.

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Дословно: "Это предприятие действовало с июля 2023 года и известно тем, что там изготавливают дроны вроде иранских "Шахедов", которые Россия использует для атак против Украины. Региональный руководитель Татарстана после того заявил, что "никто, кроме нас, нас не защитит", - напоминают в обзоре.

Больше деталей: Разведка отмечает, что этот случай подтверждает способность Украины наносить удары в глубоком тылу РФ, обходить систему ПВО и находить объекты, которые связаны с российской военной машиной.

Дословно: "Комментарии главы Татарстана скорее всего свидетельствуют об опасениях таких атак. Вероятно, Министерство обороны РФ пытается прикрывать подобные объекты и балансирует риски для объектов, где работают гражданские, ради первоочередного внимания к линии фронта, где тактика применения Украиной беспилотных систем и частота таких атак продолжает создавать проблемы для российских сил", – отмечают в обзоре.

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