У Молдові Конституційний суд дав дозвіл на референдум про вступ до ЄС
16 квітня Конституційний суд Молдови виніс позитивний висновок на запит депутатів партії влади "Дія та солідарність" щодо проведення референдуму про вступ до Європейського Союзу.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker
Деталі: Тепер, остаточне рішення про проведення референдуму має затвердити парламент країни.
Видання зазначає, що в запиті вказана дата проведення референдуму про вступ до ЄС 20 жовтня.
Якщо жителі Молдови проголосують за вступ до ЄС, то до Конституції внесуть кілька правок. У преамбулі Конституції з'явиться згадка про європейську ідентичність і про незворотність Європейського шляху розвитку Молдови.
Також у Конституції з'явиться окрема стаття "Європейська інтеграція". У ній вкажуть, що Молдова приєднується до договорів про створення ЄС і до актів, що переглядають установчі договори ЄС.
Після приєднання до цих договорів і актів вони матимуть пріоритет перед національними законами.
Опитування свідчать, що думки у суспільстві щодо необхідності такого референдуму розділилися майже навпіл.
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