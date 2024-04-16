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У Молдові Конституційний суд дав дозвіл на референдум про вступ до ЄС

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловВівторок, 16 квітня 2024, 15:40
У Молдові Конституційний суд дав дозвіл на референдум про вступ до ЄС
колаж: Getty Images

16 квітня Конституційний суд Молдови виніс позитивний висновок на запит депутатів партії влади "Дія та солідарність" щодо проведення референдуму про вступ до Європейського Союзу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker

Деталі: Тепер, остаточне рішення про проведення референдуму має затвердити парламент країни.

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Видання зазначає, що в запиті вказана дата проведення референдуму про вступ до ЄС 20 жовтня.

Якщо жителі Молдови проголосують за вступ до ЄС, то до Конституції внесуть кілька правок. У преамбулі Конституції з'явиться згадка про європейську ідентичність і про незворотність Європейського шляху розвитку Молдови.

 Також у Конституції з'явиться окрема стаття "Європейська інтеграція". У ній вкажуть, що Молдова приєднується до договорів про створення ЄС і до актів, що переглядають установчі договори ЄС.

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Після приєднання до цих договорів і актів вони матимуть пріоритет перед національними законами.

Опитування свідчать, що думки у суспільстві щодо необхідності такого референдуму розділилися майже навпіл.

Про настрої у Молдові читайте також у статті На третину проросійські: як у Молдові співіснують рух до ЄС, війна та підтримка союзу з Росією.

Дивіться також інтерв'ю з міністром закордонних справ Молдови про війну з РФ та підтримку України.

Теми: МолдоваєвроінтеграціяЄСсуд
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