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В Молдове Конституционный суд дал разрешение на референдум о вступлении в ЕС

Ирина Кутелева, Евгений КизиловВторник, 16 апреля 2024, 15:40
В Молдове Конституционный суд дал разрешение на референдум о вступлении в ЕС
коллаж: Getty Images

16 апреля Конституционный суд Молдовы вынес положительное заключение на запрос депутатов партии власти "Действие и солидарность" о проведении референдума о вступлении в Европейский Союз.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker

Детали: Теперь окончательное решение о проведении референдума должен утвердить парламент страны.

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Издание отмечает, что в запросе указана дата проведения референдума о вступлении в ЕС 20 октября.

Если жители Молдовы проголосуют за вступление в ЕС, то в Конституцию внесут несколько правок. В преамбуле Конституции появится упоминание о европейской идентичности и о необратимости Европейского пути развития Молдовы.

Также в Конституции появится отдельная статья "Европейская интеграция". В ней укажут, что Молдова присоединяется к договорам о создании ЕС и к актам, пересматривающим учредительные договоры ЕС.

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После присоединения к этим договорам и актам они будут иметь приоритет перед национальными законами.

Опросы свидетельствуют, что мнения в обществе о необходимости такого референдума разделились почти пополам.

О настроениях в Молдове читайте также в статье На треть пророссийские: как в Молдове сосуществуют движение в ЕС, война и поддержка союза с Россией.

Смотрите также интервью с министром иностранных дел Молдовы о войне с РФ и поддержке Украины.

Темы: МолдоваевроинтеграцияЕСсуд
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