У Києві та кількох областях оголошували тривогу
Вівторок, 16 квітня 2024, 16:36
Повітряну тривогу оголосили в столиці та низці північних, центральних та східних областей.
Джерело: карта тривог, Повітряні сили в Telegram
Деталі: Тривога пролунала через ракетну небезпеку.
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Згідно з повідомленнями повітряників, ракета змінює напрямки, за нею йде полювання.
Оновлено: О 16.50 відбій пролунав у Києві.
О 17 годині Повітряні сили повідомили про відбій по областях крім Донецької області.
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