У Києві та кількох областях оголошували тривогу

Повітряну тривогу оголосили в столиці та низці північних, центральних та східних областей.

Джерело: карта тривог, Повітряні сили в Telegram

Деталі: Тривога пролунала через ракетну небезпеку.

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Згідно з повідомленнями повітряників, ракета змінює напрямки, за нею йде полювання.

Оновлено: О 16.50 відбій пролунав у Києві.

О 17 годині Повітряні сили повідомили про відбій по областях крім Донецької області.