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У Києві та кількох областях оголошували тривогу

Валентина РоманенкоВівторок, 16 квітня 2024, 16:36
У Києві та кількох областях оголошували тривогу
скриншот

Повітряну тривогу оголосили в столиці та низці північних, центральних та східних областей.

Джерело: карта тривог, Повітряні сили в Telegram

Деталі: Тривога пролунала через ракетну небезпеку.

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Згідно з повідомленнями повітряників, ракета змінює напрямки, за нею йде полювання.

 

Оновлено: О 16.50 відбій пролунав у Києві. 

О 17 годині Повітряні сили повідомили про відбій по областях крім Донецької області.

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Теми: повітряна тривога
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