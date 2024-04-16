Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве и нескольких областях объявляли тревогу

Валентина РоманенкоВторник, 16 апреля 2024, 16:36
В Киеве и нескольких областях объявляли тревогу
скриншот

Воздушную тревогу объявили в столице и ряде северных, центральных и восточных областей.

Источник: карта тревог, Воздушные силы в Telegram

Детали: Тревога прозвучала из-за ракетной опасности.

Реклама:

Согласно сообщениям представителей Воздушных сил, ракета меняет направления, за ней идет охота.

 

Обновлено: В 16.50 отбой прозвучал в Киеве.

В 17 часов Воздушные силы сообщили об отбое по областям кроме Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел полицейских в Винницкой области: нашли авто убийц и военные боеприпасы

В Конгрессе США поддержали помощь Украине

видеоЗеленский анонсировал двусторонние соглашения с США и странами Северной Европы

Убийство полицейского: Сухопутные войска подтвердили, что на видео их военные

видеоМасштабная атака дронов в 8 областях РФ является операцией ГУР, СБУ и ССО – источники

Военным запретят доступ к казино: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Все новости...
воздушная тревога
В Хмельницкой области прогремели взрывы
С юга на территорию Украины залетали вражеские дроны
ВС сообщали об угрозе баллистики с востока, в Днепре прогремели взрывы
Последние новости
21:59
"Прометей" защитил титул чемпиона латвийско-эстонской баскетбольной лиги
21:31
Зеленский о пакете помощи от США: Почувствуют и воины, и украинские города и села
21:21
Днепропетровщина сможет получить 3,2 миллиарда по программе "Сделано в Украине"
21:09
Зеленский поблагодарил Палату представителей: Правильный ход истории
20:50
Расстрел полицейских в Винницкой области: нашли авто убийц и военные боеприпасы
20:48
В Конгрессе США поддержали помощь Украине
20:35
Палата представителей поддержала конфискацию замороженных активов РФ для Украины
20:26
Конгресс США отклонил все антиукраинские правки в закон о помощи Украине
20:21
Костюк одолела третью представительницу из ТОП-10 подряд и вышла в финал турнира в Штутгарте
20:11
фотоУдар по Одессе: количество раненых возросло, из них двое маленьких детей
Все новости...
Реклама: