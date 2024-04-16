В Киеве и нескольких областях объявляли тревогу

Воздушную тревогу объявили в столице и ряде северных, центральных и восточных областей.

Источник: карта тревог, Воздушные силы в Telegram

Детали: Тревога прозвучала из-за ракетной опасности.

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Согласно сообщениям представителей Воздушных сил, ракета меняет направления, за ней идет охота.

Обновлено: В 16.50 отбой прозвучал в Киеве.

В 17 часов Воздушные силы сообщили об отбое по областям кроме Донецкой области.