У Румунії помітили російських шпигунів серед біженців з України
Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) заявила, що до країни з-поміж українських біженців потрапили російські шпигуни.
Джерело: звіт CSAT, про який повідомляють Digi24 та "Європейська правда"
Деталі: Згідно зі звітом, ймовірні шпигуни потрапили до країни з-поміж українських біженців.
Метою шпигунів було отримання інформації у сфері оборони та безпеки. Були також спроби отримати надзвичайно важливі дані про допомогу, яку Румунія надавала Україні.
Крім того, вони шукали інформацію про військові навчання в Румунії та дислоковані в країні війська.
У звіті також наводяться приклади кампанії з дезінформації, зокрема, про румунську армію і лідерів країни.
У CSAT зазначають про багато вразливостей, на які наразилася Румунія в результаті цієї шпигунської операції. Серед них – збільшення кількості військових інцидентів, кібератаки з боку Росії і саботаж поставок допомоги Україні.
Як повідомляє видання G4 Media, яке також ознайомилось зі звітом, "Російська Федерація була головним політичним і військовим учасником, причетним до всіх питань безпеки в регіоні".
У звіті йдеться, що РФ продовжує створювати ключові військові загрози, які спрямовані на збереження і зміцнення свого впливу на держави Чорноморського регіону та реалізацію власних геополітичних амбіцій.
Наприкінці березня стало відомо, що поліція безпеки Фінляндії Supo вважає, що Росія, як і раніше, залишається найсерйознішою загрозою національній безпеці країни.
Крім того, в Австрії відбулося засідання Ради національної безпеки через затримання колишнього співробітника вже розформованого Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT) Егісто Отта за підозрою у шпигунстві.