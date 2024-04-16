У Румунії помітили російських шпигунів серед біженців з України

Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) заявила, що до країни з-поміж українських біженців потрапили російські шпигуни.

Джерело: звіт CSAT, про який повідомляють Digi24 та "Європейська правда"

Деталі: Згідно зі звітом, ймовірні шпигуни потрапили до країни з-поміж українських біженців.

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Метою шпигунів було отримання інформації у сфері оборони та безпеки. Були також спроби отримати надзвичайно важливі дані про допомогу, яку Румунія надавала Україні.

Крім того, вони шукали інформацію про військові навчання в Румунії та дислоковані в країні війська.

У звіті також наводяться приклади кампанії з дезінформації, зокрема, про румунську армію і лідерів країни.

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У CSAT зазначають про багато вразливостей, на які наразилася Румунія в результаті цієї шпигунської операції. Серед них – збільшення кількості військових інцидентів, кібератаки з боку Росії і саботаж поставок допомоги Україні.

Як повідомляє видання G4 Media, яке також ознайомилось зі звітом, "Російська Федерація була головним політичним і військовим учасником, причетним до всіх питань безпеки в регіоні".

У звіті йдеться, що РФ продовжує створювати ключові військові загрози, які спрямовані на збереження і зміцнення свого впливу на держави Чорноморського регіону та реалізацію власних геополітичних амбіцій.

Наприкінці березня стало відомо, що поліція безпеки Фінляндії Supo вважає, що Росія, як і раніше, залишається найсерйознішою загрозою національній безпеці країни.

Крім того, в Австрії відбулося засідання Ради національної безпеки через затримання колишнього співробітника вже розформованого Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT) Егісто Отта за підозрою у шпигунстві.