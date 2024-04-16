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В Румынии заметили российских шпионов среди беженцев из Украины

Ирина Кутелева, Евгений КизиловВторник, 16 апреля 2024, 19:05
В Румынии заметили российских шпионов среди беженцев из Украины
фото: Grant Faint / getty images

Высший совет национальной обороны Румынии (CSAT) заявил, что в страну среди украинских беженцев попали российские шпионы.

Источник: отчет CSAT, о котором сообщают Digi24 и "Европейская правда"

Детали: Согласно отчету, вероятные шпионы попали в страну в числе украинских беженцев.

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Целью шпионов было получение информации в сфере обороны и безопасности. Были также попытки получить чрезвычайно важные данные о помощи, которую Румыния предоставляла Украине.

Кроме того, они искали информацию о военных учениях в Румынии и дислоцированных в стране войсках.

В отчете также приводятся примеры кампании по дезинформации, в частности, о румынской армии и лидерах страны.

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В CSAT отмечают многие уязвимости, которым подверглась Румыния в результате этой шпионской операции. Среди них – увеличение количества военных инцидентов, кибератаки со стороны России и саботаж поставок помощи Украине.

Как сообщает издание G4 Media, которое также ознакомилось с отчетом,  "Российская Федерация была главным политическим и военным участником, причастным ко всем вопросам безопасности в регионе".

В отчете говорится, что РФ продолжает создавать ключевые военные угрозы, направленные на сохранение и укрепление своего влияния на государства Черноморского региона и реализацию собственных геополитических амбиций.

В конце марта сообщалось, что полиция безопасности Финляндии Supo считает, что Россия по-прежнему остается самой серьезной угрозой национальной безопасности страны.

Кроме того, в Австрии состоялось заседание Совета национальной безопасности из-за задержания бывшего сотрудника уже расформированного Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Эгисто Отта по подозрению в шпионаже.

Темы: РумынияУкраинаРосcияшпионаж
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