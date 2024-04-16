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ПАРЄ закликала вилучити заморожені активи РФ на користь України

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 16 квітня 2024, 19:10
ПАРЄ закликала вилучити заморожені активи РФ на користь України
Зруйнований будинок у Бородянці. Фото: Getty Images

Парламентська асамблея Ради Європи у вівторок проголосувала за резолюцію із закликом вилучити заморожені активи Росії та направити їх на користь України.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У пресслужбі ПАРЄ повідомили, що асамблея одностайно ухвалила резолюцію із "закликом передати заморожені російські державні активи до нового фонду для відбудови України".

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Проєкт резолюції пройшов політичний комітет ПАРЄ наприкінці січня. Тоді повідомлялось, що документ пропонує Раді Європи очолити процес "вилучення російських державних активів та їхнє використання на відбудову України" й створити під її егідою міжнародний компенсаційний механізм.

Такий механізм передбачав би створення міжнародного трастового фонду, до якого передали б заморожені російські активи з країн-учасниць Ради Європи та інших держав.

Також пропонується створення неупередженої та ефективної комісії для розгляду претензій, що діяла би за загальновизнаними юридичними нормами, аби розглядати заявки України та інших суб’єктів (фізичних та юридичних осіб), постраждалих внаслідок агресії. 

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Комітет закликає країни-учасниці Ради Європи та інші держави, у яких є заморожені російські активи, активно співпрацювати у питанні передачі цих активів у цей механізм за підтримки ЄС, США та країн "Групи семи".

Проєкт резолюції став складовою компенсаційного механізму, про ідею якого домовилися на саміті Ради Європи у Рейк’явіку влітку 2023 року. У рамках цього задуму вже заснували реєстр збитків від російської агресії, який розпочав прийом заявок 2 квітня.

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Теми: ПАРЄУкраїнаРосіягроші
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