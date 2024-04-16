Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ПАСЕ призвала изъять замороженные активы РФ в пользу Украины

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 16 апреля 2024, 19:10
ПАСЕ призвала изъять замороженные активы РФ в пользу Украины
Фото: Getty Images

Парламентская ассамблея Совета Европы во вторник проголосовала за резолюцию с призывом изъять замороженные активы России и направить их в пользу Украины.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В пресс-службе ПАСЕ сообщили, что ассамблея единогласно приняла резолюцию с "призывом передать замороженные российские государственные активы в новый фонд для восстановления Украины".

Реклама:

Проект резолюции прошел политический комитет ПАСЕ в конце января. Тогда сообщалось, что документ предлагает Совету Европы возглавить процесс "изъятия российских государственных активов и их использование на восстановление Украины" и создать под ее эгидой международный компенсационный механизм.

Такой механизм предусматривал бы создание международного трастового фонда, в который передали бы замороженные российские активы из стран-участниц Совета Европы и других государств.

Также предлагается создание беспристрастной и эффективной комиссии для рассмотрения претензий, которая действовала бы по общепризнанным юридическим нормам, чтобы рассматривать заявки Украины и других субъектов (физических и юридических лиц), пострадавших в результате агрессии.

ВИДЕО ДНЯ

Комитет призывает страны-участницы Совета Европы и другие государства, у которых есть замороженные российские активы, активно сотрудничать в вопросе передачи этих активов в этот механизм при поддержке ЕС, США и стран "Группы семи".

Проект резолюции стал составляющей компенсационного механизма, об идее которого договорились на саммите Совета Европы в Рейкьявике летом 2023 года. В рамках этого замысла уже основали реестр убытков от российской агрессии, который начал прием заявок 2 апреля.

Читайте также Доказательства в "Дії" и не только: как будет работать Реестр ущерба от российской агрессии

Темы: ПАСЕУкраинаРосcияденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел полицейских в Винницкой области: нашли авто убийц и военные боеприпасы

В Конгрессе США поддержали помощь Украине

видеоЗеленский анонсировал двусторонние соглашения с США и странами Северной Европы

Убийство полицейского: Сухопутные войска подтвердили, что на видео их военные

видеоМасштабная атака дронов в 8 областях РФ является операцией ГУР, СБУ и ССО – источники

Военным запретят доступ к казино: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Все новости...
ПАСЕ
ПАСЕ будет голосовать за вступление Косова в состав Совета Европы
Президент ПАСЕ выступил против участия атлетов из РФ и Беларуси на Олимпиаде в Париже
На шаг ближе к изъятию замороженных активов России: комитет ПАСЕ одобрил идею
Последние новости
22:05
В ряде городов Грузии прошли женские марши против закона об "иноагентах"
21:59
"Прометей" защитил титул чемпиона латвийско-эстонской баскетбольной лиги
21:31
Зеленский о пакете помощи от США: Почувствуют и воины, и украинские города и села
21:21
Днепропетровщина сможет получить 3,2 миллиарда по программе "Сделано в Украине"
21:09
Зеленский поблагодарил Палату представителей: Правильный ход истории
20:50
Расстрел полицейских в Винницкой области: нашли авто убийц и военные боеприпасы
20:48
В Конгрессе США поддержали помощь Украине
20:35
Палата представителей поддержала конфискацию замороженных активов РФ для Украины
20:26
Конгресс США отклонил все антиукраинские правки в закон о помощи Украине
20:21
Костюк одолела третью представительницу из ТОП-10 подряд и вышла в финал турнира в Штутгарте
Все новости...
Реклама: