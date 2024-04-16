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Трамп закуняв на суді в Нью-Йорку - ЗМІ

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 16 квітня 2024, 19:41
Трамп закуняв на суді в Нью-Йорку - ЗМІ
дональд трамп в суді. фото: getty images

Експрезидент США Дональд Трамп трохи задрімав під час першого дня суду над ним у Нью-Йорку у справі про виплату грошей порноакторці з метою впливу на вибори 2016 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на журналістів The New York Times і Reuters (останнього цитує Forbes)

Деталі: Репортерка NYT Меггі Хаберман близько опівдні в понеділок за Нью-Йорком повідомила, що "голова Трампа продовжує опускатися вниз, а його рот розслаблено відкривається". У цей час він щонайменше кілька хвилин ігнорував адвоката, який передавав йому записку.

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Пізніше журналіст Reuters Джек Квін у внутрішньому листуванні між репортерами на суді над Трампом сказав, що незадовго до 15:00 Трамп "відкинувся на спинку стільця зі складеними руками, а його очі, здавалося, були заплющені протягом декількох хвилин".

"Клянуся, Трамп дрімає... його підборіддя щойно торкнулося грудей, а потім голова піднялася назад", – прокоментував репортер Courthouse News Ерік Вебелакер.

Противники Трампа швидко вхопились за ці спостереження, придумавши в соціальних мережах прізвисько "Сонний Дон" – яке калькує вигадане самим Трампом прізвисько "Сонний Джо" для Джо Байдена.

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Позаяк відеозйомка й трансляція в суді заборонені, інших підтверджень того, що експрезидент США справді дрімав, немає.

Нагадаємо: Йдеться про перший кримінальний процес над Трампом у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року. Це – перший кримінальний суд над експрезидентом в історії США.

Трамп неодноразово намагався відтермінувати початок суду у цій справі.

Читайте також огляд кримінальних звинувачень, висунутих проти експрезидента США.

Теми: ТрампкурйозсудСША
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