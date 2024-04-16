Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп задремал на суде в Нью-Йорке - СМИ

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 16 апреля 2024, 19:41
Трамп задремал на суде в Нью-Йорке - СМИ
дональд трамп в суде. фото: getty images

Экс-президент США Дональд Трамп немного задремал во время первого дня суда над ним в Нью-Йорке по делу о выплате денег порноактрисе с целью влияния на выборы 2016 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на журналистов The New York Times и Reuters (последнего цитирует Forbes)

Детали: Репортер NYT Мэгги Хаберман около полудня в понедельник по Нью-Йорку сообщила, что "голова Трампа продолжает опускаться вниз, а его рот расслабленно открывается". В это время он по меньшей мере несколько минут игнорировал адвоката, который передавал ему записку.

Реклама:

Позже журналист Reuters Джек Квин во внутренней переписке между репортерами на суде над Трампом сказал, что незадолго до 15:00 Трамп "откинулся на спинку стула со сложенными руками, а его глаза, казалось, были закрыты в течение нескольких минут".

"Клянусь, Трамп дремлет... его подбородок только что коснулся груди, а затем голова поднялась назад", – прокомментировал репортер Courthouse News Эрик Вебелакер.

Противники Трампа быстро ухватились за эти наблюдения, придумав в социальных сетях прозвище "Сонный Дон" – которое калькулирует вымышленное самим Трампом прозвище "Сонный Джо" для Джо Байдена.

ВИДЕО ДНЯ

Поскольку видеосъемка и трансляция в суде запрещены, других подтверждений того, что экс-президент США действительно дремал, нет.

Напомним: Речь идет о первом уголовном процессе над Трампом по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года. Это – первый уголовный суд над экс-президентом в истории США.

Трамп неоднократно пытался отсрочить начало суда по этому делу.

Читайте также обзор уголовных обвинений, выдвинутых против экс-президента США.

Темы: ТрампкурьезсудСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел полицейских в Винницкой области: нашли авто убийц и военные боеприпасы

В Конгрессе США поддержали помощь Украине

видеоЗеленский анонсировал двусторонние соглашения с США и странами Северной Европы

Убийство полицейского: Сухопутные войска подтвердили, что на видео их военные

видеоМасштабная атака дронов в 8 областях РФ является операцией ГУР, СБУ и ССО – источники

Военным запретят доступ к казино: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Все новости...
Трамп
Американские медиа призвали Байдена и Трампа провести дебаты
Соратница Трампа рассказала, когда могут рассмотреть законопроект о помощи Украине
Трамп поддержал одобрение помощи Украине, но "как заем, а не подарок"
Последние новости
22:05
В ряде городов Грузии прошли женские марши против закона об "иноагентах"
21:59
"Прометей" защитил титул чемпиона латвийско-эстонской баскетбольной лиги
21:31
Зеленский о пакете помощи от США: Почувствуют и воины, и украинские города и села
21:21
Днепропетровщина сможет получить 3,2 миллиарда по программе "Сделано в Украине"
21:09
Зеленский поблагодарил Палату представителей: Правильный ход истории
20:50
Расстрел полицейских в Винницкой области: нашли авто убийц и военные боеприпасы
20:48
В Конгрессе США поддержали помощь Украине
20:35
Палата представителей поддержала конфискацию замороженных активов РФ для Украины
20:26
Конгресс США отклонил все антиукраинские правки в закон о помощи Украине
20:21
Костюк одолела третью представительницу из ТОП-10 подряд и вышла в финал турнира в Штутгарте
Все новости...
Реклама: