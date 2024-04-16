Трамп задремал на суде в Нью-Йорке - СМИ

Экс-президент США Дональд Трамп немного задремал во время первого дня суда над ним в Нью-Йорке по делу о выплате денег порноактрисе с целью влияния на выборы 2016 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на журналистов The New York Times и Reuters (последнего цитирует Forbes)

Детали: Репортер NYT Мэгги Хаберман около полудня в понедельник по Нью-Йорку сообщила, что "голова Трампа продолжает опускаться вниз, а его рот расслабленно открывается". В это время он по меньшей мере несколько минут игнорировал адвоката, который передавал ему записку.

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Позже журналист Reuters Джек Квин во внутренней переписке между репортерами на суде над Трампом сказал, что незадолго до 15:00 Трамп "откинулся на спинку стула со сложенными руками, а его глаза, казалось, были закрыты в течение нескольких минут".

"Клянусь, Трамп дремлет... его подбородок только что коснулся груди, а затем голова поднялась назад", – прокомментировал репортер Courthouse News Эрик Вебелакер.

Противники Трампа быстро ухватились за эти наблюдения, придумав в социальных сетях прозвище "Сонный Дон" – которое калькулирует вымышленное самим Трампом прозвище "Сонный Джо" для Джо Байдена.

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Поскольку видеосъемка и трансляция в суде запрещены, других подтверждений того, что экс-президент США действительно дремал, нет.

Напомним: Речь идет о первом уголовном процессе над Трампом по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года. Это – первый уголовный суд над экс-президентом в истории США.

Трамп неоднократно пытался отсрочить начало суда по этому делу.

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