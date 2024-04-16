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Ворог намагався 14 разів наступати на Новопавлівському напрямку – Генштаб

Тетяна ОлійникВівторок, 16 квітня 2024, 20:12
Ворог намагався 14 разів наступати на Новопавлівському напрямку – Генштаб
Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті зафіксували 50 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з РСЗВ.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу 16 квітня

Деталі: На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

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На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 6 атак в районах населених пунктів Терни, Торське, Григорівка Донецької області та Серебрянського лісництва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 12 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 9 атак в районах населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

ВІДЕО ДНЯ

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив 5 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника".

Теми: Генштаббойові діївійна
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