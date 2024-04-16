Ворог намагався 14 разів наступати на Новопавлівському напрямку – Генштаб
За минулу добу на фронті зафіксували 50 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з РСЗВ.
Джерело: вечірнє зведення Генштабу 16 квітня
Деталі: На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 6 атак в районах населених пунктів Терни, Торське, Григорівка Донецької області та Серебрянського лісництва на Луганщині.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 12 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 9 атак в районах населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив 5 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника".