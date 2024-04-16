Враг пытался 14 раз наступать на Новопавловском направлении – Генштаб
За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 50 боевых столкновений. В общем, враг нанес 2 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 39 обстрелов с РСЗО.
Источник: вечерняя сводка Генштаба 16 апреля
Детали: На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили 6 атак в районах населенных пунктов Терны, Торское, Григоровка Донецкой области и Серебрянского лесничества в Луганской области.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 12 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Белогоровка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.
На Авдеевском направлении наши защитники отразили 9 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка Донецкой области, где враг 14 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил пять безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.
Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника".