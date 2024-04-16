Латвія передасть Україні партію безпілотників в рамках "коаліції дронів"

Уряд Латвії вирішив відправити Україні першу партію безпілотників в межах "коаліції дронів".

Джерело: прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, яку цитують Delfi та "Європейська правда"

Деталі: Якщо до цього відправлення дронів Латвією здійснювалося на громадські пожертви, то сьогоднішнім рішенням уряду відправляється перша велика партія.

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Міністр оборони Андріс Спрудс зазначив, що це перший важливий внесок Латвії в цю коаліцію.

У закупівлях задіяна місцева індустрія, і це означає, що коаліція дронів активно набирає обертів для підтримки України.

Дрони для України вирізняються високою якістю і пройшли перевірки, додав міністр.

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Латвія виділятиме на розвиток коаліції дронів щонайменше 10 млн євро на рік. Амбіція країн, що входять до коаліції, – забезпечити мільйон дронів для потреб України.

Нагадаємо: Британія разом із Латвією очолює міжнародну "коаліцію дронів", утворену в рамках Контактної групи з питань оборони України.

У січні британський прем'єр Ріші Сунак оголосив, що Велика Британія виділить 200 млн фунтів стерлінгів на виготовлення різних типів безпілотників для українських військових.