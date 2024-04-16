Латвия передаст Украине партию беспилотников в рамках "коалиции дронов"

Правительство Латвии решило отправить Украине первую партию беспилотников в рамках "коалиции дронов".

Источник: премьер-министр Латвии Эвика Силиня, которую цитируют Delfi и "Европейская правда"

Детали: Если до этого отправка дронов Латвией осуществлялась на общественные пожертвования, то сегодняшним решением правительства отправляется первая крупная партия.

Реклама:

Министр обороны Андрис Спрудс отметил, что это первый важный вклад Латвии в эту коалицию.

В закупках задействована местная индустрия, и это означает, что коалиция дронов активно набирает обороты для поддержки Украины.

Дроны для Украины отличаются высоким качеством и прошли проверки, добавил министр.

ВИДЕО ДНЯ

Латвия будет выделять на развитие коалиции дронов не менее 10 млн евро в год. Амбиция стран, входящих в коалицию, – обеспечить миллион дронов для нужд Украины.

Напомним: Великобритания вместе с Латвией возглавляет международную "коалицию дронов", образованную в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины.

В январе британский премьер Риши Сунак объявил, что Великобритания выделит 200 млн фунтов стерлингов на изготовление различных типов беспилотников для украинских военных.