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Латвия передаст Украине партию беспилотников в рамках "коалиции дронов"

Ирина Кутелева, Евгений КизиловВторник, 16 апреля 2024, 20:13
Латвия передаст Украине партию беспилотников в рамках коалиции дронов
фото: Getty Images

Правительство Латвии решило отправить Украине первую партию беспилотников в рамках "коалиции дронов".

Источник: премьер-министр Латвии Эвика Силиня, которую цитируют Delfi и "Европейская правда"

Детали: Если до этого отправка дронов Латвией осуществлялась на общественные пожертвования, то сегодняшним решением правительства отправляется первая крупная партия.

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Министр обороны Андрис Спрудс отметил, что это первый важный вклад Латвии в эту коалицию.

В закупках задействована местная индустрия, и это означает, что коалиция дронов активно набирает обороты для поддержки Украины.

Дроны для Украины отличаются высоким качеством и прошли проверки, добавил министр.

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Латвия будет выделять на развитие коалиции дронов не менее 10 млн евро в год. Амбиция стран, входящих в коалицию, – обеспечить миллион дронов для нужд Украины.

Напомним: Великобритания вместе с Латвией возглавляет международную "коалицию дронов", образованную в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины.

В январе британский премьер Риши Сунак объявил, что Великобритания выделит 200 млн фунтов стерлингов на изготовление различных типов беспилотников для украинских военных.

Темы: ЛатвияУкраинабеспилотникивойна
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