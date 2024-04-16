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Україна скликатиме Раду з НАТО, щоб посилити захист свого неба - Зеленський

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 16 квітня 2024, 20:56
Україна скликатиме Раду з НАТО, щоб посилити захист свого неба - Зеленський
фото: Getty Images

Україна надішле запит до Північноатлантичного Альянсу для скликання засідання Ради Україна-НАТО, на якому буде обговорюватись питання посилення української ППО.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 16 квітня, пише "Європейська правда"

Деталі: Голова держави вкотре нагадав про дискусії, пов’язані з тим, як США та інші західні союзники долучились до відбиття атаки Ірану на Ізраїль із використанням ракет і дронів.

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"За ці два дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти – тут, у Європі, і на Близькому Сході, – різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові "Шахеди" та балістика. Про різні загрози ескалації", – перерахував Зеленський.

Він підкреслив, що в усіх випадках ідеться про однаково цінні людські життя, які повинні "захищати на одному рівні від терору".

"Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет", – оголосив президент, не уточнивши подробиць.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні Зеленський після засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що західні держави можуть так само допомогти Україні захиститись від російських атак, як і Ізраїлю – під час іранських ударів.

У Білому домі заявили, що США відмовились від будь-якої бойової участі у війні в Україні, тому не збиватимуть іранські дрони, які запускає Росія, як вони з союзниками зробили це минулими вихідними в Ізраїлі.

Теми: НАТОУкраїнаППОвійна
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