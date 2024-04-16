Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Украина будет созывать Совет с НАТО, чтобы усилить защиту своего неба - Зеленский

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 16 апреля 2024, 20:56
Украина будет созывать Совет с НАТО, чтобы усилить защиту своего неба - Зеленский
фото: Getty Images

Украина направит запрос в Североатлантический Альянс для созыва заседания Совета Украина-НАТО, на котором будет обсуждаться вопрос усиления украинской ПВО.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 16 апреля, пишет "Европейская правда"

Детали: Глава государства в очередной раз напомнил о дискуссиях, связанных с тем, как США и другие западные союзники присоединились к отражению атаки Ирана на Израиль с использованием ракет и дронов.

Реклама:

"За эти два дня мы уже чего только не слышали. О разных конфликтах – здесь, в Европе, и на Ближнем Востоке, - разные уровни угроз, разное воздушное пространство, хотя одинаковые "Шахеды" и баллистика. О разных угрозах эскалации", – перечислил Зеленский.

Он подчеркнул, что во всех случаях речь идет об одинаково ценных человеческих жизнях, которые должны "защищать на одном уровне от террора".

"Украина сделает запрос на созыв заседания Совета Украина – НАТО по защите неба, поставки ПВО, соответствующих систем и ракет", – объявил президент, не уточнив подробностей.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне Зеленский после заседания Ставки верховного главнокомандующего заявил, что западные государства могут так же помочь Украине защититься от российских атак, как и Израилю – во время иранских ударов.

В Белом доме заявили, что США отказались от любого боевого участия в войне в Украине, поэтому не будут сбивать иранские дроны, которые запускает Россия, как они с союзниками сделали это в минувшие выходные в Израиле.

Темы: НАТОУкраинаПВОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Помощь Украине: США объявили новый пакет на $1 млрд

Байден подписал законопроект о помощи Украине

Жінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина в Днепре

фотоАфриканская пыль добралась до Киева

Российские силовики взялись за заместителя Шойгу после спецоперации ГУР – источники

фотоСБУ задержала настоятеля Святогорской лавры УПЦ МП

Все новости...
НАТО
Командующий НАТО в Европе: сейчас ключевым является уровень промышленного производства оружия
F-16 для Украины: командующий НАТО в Европе назвал основные сложности обучения пилотов
СМИ рассказали об идеях Трампа по НАТО и окончании войны России против Украины
Последние новости
19:48
Кусала шестимесячную дочь: на Житомирщине суд наказал мать за пытки ребенка
19:30
Литва почти прекратила импорт зерна из России и Беларуси
19:20
Россияне вывезли в оккупированный Крым зебр из заповедника "Аскания-Нова" - росСМИ
19:19
РФ хочет сорвать саммит мира в Швейцарии и имеет конкретный план – Зеленский
19:19
Байден рассказал о радости военных в окопах на востоке, когда голосовали поддержку Украине
19:14
Мазепа о давлении правоохранителей, земельных схемах и критике Зеленского
18:54
Помощь Украине: США объявили новый пакет на $1 млрд
18:40
Лукашенко заявил, что Беларусь еще никогда не жила так хорошо, как сейчас
18:36
В Украине появилась новая профессия - специалист по сопровождению ветеранов
18:31
Байден: Уже в следующие несколько часов начнем отправлять оружие в Украину
Все новости...
Реклама: