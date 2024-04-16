Украина будет созывать Совет с НАТО, чтобы усилить защиту своего неба - Зеленский

Украина направит запрос в Североатлантический Альянс для созыва заседания Совета Украина-НАТО, на котором будет обсуждаться вопрос усиления украинской ПВО.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 16 апреля, пишет "Европейская правда"

Детали: Глава государства в очередной раз напомнил о дискуссиях, связанных с тем, как США и другие западные союзники присоединились к отражению атаки Ирана на Израиль с использованием ракет и дронов.

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"За эти два дня мы уже чего только не слышали. О разных конфликтах – здесь, в Европе, и на Ближнем Востоке, - разные уровни угроз, разное воздушное пространство, хотя одинаковые "Шахеды" и баллистика. О разных угрозах эскалации", – перечислил Зеленский.

Он подчеркнул, что во всех случаях речь идет об одинаково ценных человеческих жизнях, которые должны "защищать на одном уровне от террора".

"Украина сделает запрос на созыв заседания Совета Украина – НАТО по защите неба, поставки ПВО, соответствующих систем и ракет", – объявил президент, не уточнив подробностей.

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Накануне Зеленский после заседания Ставки верховного главнокомандующего заявил, что западные государства могут так же помочь Украине защититься от российских атак, как и Израилю – во время иранских ударов.

В Белом доме заявили, что США отказались от любого боевого участия в войне в Украине, поэтому не будут сбивать иранские дроны, которые запускает Россия, как они с союзниками сделали это в минувшие выходные в Израиле.