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Росіяни з авіації вдарили по Сумщині: поранений чоловік

Тетяна ОлійникВівторок, 16 квітня 2024, 21:43
Росіяни з авіації вдарили по Сумщині: поранений чоловік
Фото - Сумська обласна прокуратура

Російська армія завдала авіаудару по цивільній інфраструктурі Ямпільської громади на Сумщині, поранили чоловіка.

Джерело: прокуратура Сумщини

Дослівно: "За даними слідства, 16 квітня 2024 року близько 15:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти здійснили авіаудар по території Ямпільської громади Шосткинського району.

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Унаслідок атаки ворога пошкоджено майно двох приватних підприємств, зокрема, промислові приміщення та транспортний засіб, також поранення отримав 29-річний підприємець".

 
фото - сумська обласна прокуратура

Теми: війнаСумська область
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