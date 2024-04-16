Росіяни з авіації вдарили по Сумщині: поранений чоловік

Російська армія завдала авіаудару по цивільній інфраструктурі Ямпільської громади на Сумщині, поранили чоловіка.

Джерело: прокуратура Сумщини

Дослівно: "За даними слідства, 16 квітня 2024 року близько 15:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти здійснили авіаудар по території Ямпільської громади Шосткинського району.

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Унаслідок атаки ворога пошкоджено майно двох приватних підприємств, зокрема, промислові приміщення та транспортний засіб, також поранення отримав 29-річний підприємець".