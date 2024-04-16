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Россияне из авиации ударили по Сумщине: раненый мужчина

Татьяна ОлейникВторник, 16 апреля 2024, 21:43
Россияне из авиации ударили по Сумщине: раненый мужчина
Фото - Сумская областная прокуратура

Российская армия нанесла авиаудар по гражданской инфраструктуре Ямпольской общины на Сумщине, ранили мужчину.

Источник: прокуратура Сумщины

Дословно: "По данным следствия, 16 апреля 2024 около 15:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты совершили авиаудар по территории Ямпольской общины Шосткинского района.

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В результате атаки врага повреждено имущество двух частных предприятий, в частности, промышленные помещения и транспортное средство, также ранение получил 29-летний предприниматель".

 
фото - сумская обласная прокуратура

Темы: войнаСумская область
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