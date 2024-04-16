У сім'ї ексголови Львівської облради знайшли купу нерухомості

Колишній голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин разом із дружиною Соломією володіють кількома розкішними квартирами і гектарами землі, які нібито отримали у подарунок від батьків.

Джерело: розслідування NGL.media

Деталі: 45-річний Ганущин був головою Львівської обласної ради у 2015-2020 роках. Практично усе своє свідоме життя провів у політиці і на державній службі. Почавши у 25 помічником нардепа, він уже за три роки вперше був обраний депутатом Львівської облради, а у 37 очолив її. Він ніколи не займався бізнесом і декларував скромний стиль життя. Якщо вірити документам, у власності Ганущина є лише стара батьківська хата з маленькою ділянкою у закарпатському Рахові, успадкована ним у березні 2021 року.

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Натомість його дружина є власницею чисельної нерухомості, отриманої у подарунок від своїх батьків.

72-річна теща Ганущина - Надія Томинець - мешкає у невеличкому гірському селищі Бориня і досі працює інфекціоністкою у місцевій лікарні. Судячи з даних держреєстрів, вона дуже заможна жінка. Лише за минулі два роки сільська лікарка стала власницею семи ділянок у Карпатах загальною площею 8,3 га – в тому числі їй належить майже п’ять гектарів землі в околицях фортеці Тустань, давньоруської пам’ятки, навколо якої активно розвивається туристичний бізнес.

Раніше Томинець володіла двома квартирами на проспекті Шевченка у центрі Львова. У травні 2021 року вона подарувала їх своїй доньці Соломії, дружині Ганущина. Це був не перший розкішний подарунок – раніше мама подарувала Соломії будинок із кількома ділянками у Брюховичах, престижному передмісті Львова.

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Не поступається дружині щедрістю і 76-річний тесть Нестор Томинець, колишній директор музичної школи у Борині, який кілька років тому подарував Соломії три квартири у львівському житловому комплексі "Велика Британія" неподалік центру Львова.

Пряма мова тещі: "Я ціле життя працюю! Я працюю лікаркою і на землі працюю! І чоловік 17 років в Португалії був на заробітках! Невже я не маю права придбати ці ділянки?"

Деталі: Як з'ясували журналісти NGL.media, земля навколо фортеці Тустань опинилася у власності тещі ексглови облради завдяки рішенням міськради міста Сколе, з мером якого Миколою Романишиним у Ганущина склалися особливо довірчі стосунки. Наприклад, у липні 2019 року Ганущин з дружиною були почесними гостями на весіллі доньки Романишина. Саме підпис Романишина стоїть на рішеннях Сколівської міськради і про безкоштовне виділення землі в Уричі, яка в результаті опинилася у власності тещі Ганущина.

Земельні ділянки родини Ганущина. Фото: NGL.media

У розмові з NGL.media Ганущин відкинув припущення про його причетність до появи цього майна. "У мене шлюбний контракт з дружиною. Пункт номер один цього контракту – моя дружина та її батьки, яких я дуже люблю, це абсолютно фінансово самостійні люди і не потребують ніякої моєї допомоги", - заявив він.

Уже багато років сім’я Ганущиних живе у будинку площею 368 кв. м у селищі Брюховичі, престижному районі на околицях Львова. Цей будинок разом з ділянкою офіційно належить Соломії Ганущин та її дітям. Коли свого часу цим будинком зацікавилися журналісти, Олександр Ганущин стверджував, що це "подарунок батьків". Опитані журналістами ріелтори станом на 2012 рік оцінювали цей будинок у 2 млн грн.

При цьому оцінити реальні фінансові доходи ексголови Львівської облради за відкритими джерелами сьогодні неможливо – його свіжі декларації приховані через статус військовослужбовця. Остання описана в медіа його декларація за 2020 рік. Згідно з нею, чотири роки тому його річний дохід склав 635,3 тис. грн – це була зарплата голови Львівської обласної ради. У тому ж році його дружина Соломія Ганущин задекларувала лише 21,3 тис. грн доходу за рік.