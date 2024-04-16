У семьи экс-главы Львовского облсовета нашли множество недвижимости

Бывший председатель Львовского областного совета Александр Ганущин вместе с женой Соломией владеют несколькими роскошными квартирами и гектарами земли, которые якобы получили в подарок от родителей.

Источник: расследование NGL.media

Детали: 45-летний Ганущин был председателем Львовского областного совета в 2015-2020 годах. Практически всю свою сознательную жизнь провел в политике и на государственной службе. Начав в 25 помощником нардепа, он уже через три года впервые был избран депутатом Львовского облсовета, а в 37 возглавил его. Он никогда не занимался бизнесом и декларировал скромный стиль жизни. Если верить документам, в собственности Ганущина есть только старый родительский дом с маленьким участком в закарпатском Рахове, унаследованный им в марте 2021 года.

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Зато его жена является владелицей многочисленной недвижимости, полученной в подарок от своих родителей.

72-летняя теща Ганущина - Надежда Томинец - живет в небольшом горном поселке Бориня и до сих пор работает инфекционистом в местной больнице. Судя по данным госреестров, она очень состоятельная женщина. Только за прошедшие два года сельский врач стала владелицей семи участков в Карпатах общей площадью 8,3 га - в том числе ей принадлежит почти пять гектаров земли в окрестностях крепости Тустань, древнерусского памятника, вокруг которого активно развивается туристический бизнес.

Ранее Томинец владела двумя квартирами на проспекте Шевченко в центре Львова. В мае 2021 года она подарила их своей дочери Соломии, жене Ганущина. Это был не первый роскошный подарок - ранее мама подарила Соломии дом с несколькими участками в Брюховичах, престижном пригороде Львова.

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Не уступает жене щедростью и 76-летний тесть Нестор Томинец, бывший директор музыкальной школы в Борине, который несколько лет назад подарил Соломии три квартиры во львовском жилом комплексе "Великобритания" недалеко от центра Львова.

Прямая речь тещи: "Я всю жизнь работаю! Я работаю врачом и на земле работаю! И муж 17 лет в Португалии был на заработках! Неужели я не имею права приобрести эти участки?"

Детали: Как выяснили журналисты NGL.media, земля вокруг крепости Тустань оказалась в собственности тещи экс-главы облсовета благодаря решению горсовета города Сколе, с мэром которого Николаем Романишиным у Ганущина сложились особенно доверительные отношения. Например, в июле 2019 года Ганущин с женой были почетными гостями на свадьбе дочери Романишина. Именно подпись Романишина стоит на решениях Сколевского горсовета и о бесплатном выделении земли в Уриче, которая в результате оказалась в собственности тещи Ганущина.

Земельные участки семьи Ганущина. Фото: NGL.media

В разговоре с NGL.media Ганущин отверг предположения о его причастности к появлению этого имущества. "У меня брачный контракт с женой. Пункт номер один этого контракта - моя жена и ее родители, которых я очень люблю, это абсолютно финансово самостоятельные люди и не нуждаются ни в какой моей помощи", - заявил он.

Уже много лет семья Ганущиных живет в доме площадью 368 кв. м в поселке Брюховичи, престижном районе на окраине Львова. Этот дом вместе с участком официально принадлежит Соломии Ганущин и ее детям. Когда в свое время этим домом заинтересовались журналисты, Александр Ганущин утверждал, что это "подарок родителей". Опрошенные журналистами риэлторы по состоянию на 2012 год оценивали этот дом в 2 млн грн.

При этом оценить реальные финансовые доходы экс-главы Львовского облсовета по открытым источникам сегодня невозможно - его свежие декларации скрыты из-за статуса военнослужащего. Последняя описанная в медиа его декларация за 2020 год. Согласно ей, четыре года назад его годовой доход составил 635,3 тыс. грн - это была зарплата главы Львовского областного совета. В том же году его жена Соломия Ганущин задекларировала лишь 21,3 тыс. грн дохода за год.