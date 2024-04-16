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Білий дім готовий розглянути законопроєкти про фінансування, зокрема для України

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 16 квітня 2024, 22:14
Білий дім готовий розглянути законопроєкти про фінансування, зокрема для України
Білий дім. Фото - Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена висловила готовність розглянути окремі законопроєкти про фінансування для союзників, зокрема України, які підготував спікер Палати представників Майк Джонсон.

Джерело: на брифінгу 16 квітня заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки"

Деталі: Кірбі нагадав, що адміністрація Байдена не підтримує окремий законопроєкт про допомогу лише Ізраїлю, тому що Україні також потрібні боєприпаси.

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"Важливо, щоб Палата представників досягла прогресу цього тижня, аби ми могли допомогти Ізраїлю, Україні, а також Азійсько-Тихоокеанському регіону. Щодо деталей, то почекаємо та подивимося, що запропонує спікер. Важливо, щоб наші союзники – Україна та Ізраїль – якнайшвидше отримали необхідну безпекову допомогу", – додав він.

Представник Білого дому сказав, що позиція адміністрації щодо ініціативи Джонсона потребує ретельного вивчення, але на перший погляд вона справді може допомогти надати необхідну допомогу Україні, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанському регіону вже зараз, у критичний момент.

Як відомо, схвалення Конгресом США понад 60 млрд доларів допомоги для України наразі блокують республіканці в Палаті представників.

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Напередодні спікер палати Майк Джонсон оприлюднив свій план схвалення іноземної підтримки, що передбачає окремі голосування за допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та пріоритети національної безпеки.

У Сенаті – де ще в лютому проголосували за спільний пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню – сказали, що готові розглянути деталі пропозиції Джонсона, коли ті з'являться.

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Теми: СШАдопомога Україні
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