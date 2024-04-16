Білий дім готовий розглянути законопроєкти про фінансування, зокрема для України

Адміністрація президента США Джо Байдена висловила готовність розглянути окремі законопроєкти про фінансування для союзників, зокрема України, які підготував спікер Палати представників Майк Джонсон.

Джерело: на брифінгу 16 квітня заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки"

Деталі: Кірбі нагадав, що адміністрація Байдена не підтримує окремий законопроєкт про допомогу лише Ізраїлю, тому що Україні також потрібні боєприпаси.

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"Важливо, щоб Палата представників досягла прогресу цього тижня, аби ми могли допомогти Ізраїлю, Україні, а також Азійсько-Тихоокеанському регіону. Щодо деталей, то почекаємо та подивимося, що запропонує спікер. Важливо, щоб наші союзники – Україна та Ізраїль – якнайшвидше отримали необхідну безпекову допомогу", – додав він.

Представник Білого дому сказав, що позиція адміністрації щодо ініціативи Джонсона потребує ретельного вивчення, але на перший погляд вона справді може допомогти надати необхідну допомогу Україні, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанському регіону вже зараз, у критичний момент.

Як відомо, схвалення Конгресом США понад 60 млрд доларів допомоги для України наразі блокують республіканці в Палаті представників.

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Напередодні спікер палати Майк Джонсон оприлюднив свій план схвалення іноземної підтримки, що передбачає окремі голосування за допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та пріоритети національної безпеки.

У Сенаті – де ще в лютому проголосували за спільний пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню – сказали, що готові розглянути деталі пропозиції Джонсона, коли ті з'являться.

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