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Белый дом готов рассмотреть законопроекты о финансировании, в частности для Украины

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 16 апреля 2024, 22:14
Белый дом готов рассмотреть законопроекты о финансировании, в частности для Украины
Белый дом. Фото - Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена выразила готовность рассмотреть отдельные законопроекты о финансировании для союзников, в частности Украины, которые подготовил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Источник: на брифинге 16 апреля заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

Детали: Кирби напомнил, что администрация Байдена не поддерживает отдельный законопроект о помощи только Израилю, потому что Украине также нужны боеприпасы.

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"Важно, чтобы Палата представителей достигла прогресса на этой неделе, чтобы мы могли помочь Израилю, Украине, а также Азиатско-Тихоокеанскому региону. Что касается деталей, то подождем и посмотрим, что предложит спикер. Важно, чтобы наши союзники – Украина и Израиль – как можно быстрее получили необходимую помощь по безопасности", – добавил он.

Представитель Белого дома сказал, что позиция администрации по инициативе Джонсона требует тщательного изучения, но на первый взгляд она действительно может помочь оказать необходимую помощь Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону уже сейчас, в критический момент.

Как известно, одобрение Конгрессом США более 60 млрд долларов помощи для Украины сейчас блокируют республиканцы в Палате представителей.

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Накануне спикер палаты Майк Джонсон обнародовал свой план одобрения иностранной поддержки, предусматривающий отдельные голосования за помощь Украине, Израилю, Тайваню и приоритеты национальной безопасности.

В Сенате – где еще в феврале проголосовали за совместный пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню – сказали, что готовы рассмотреть детали предложения Джонсона, когда те появятся.

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Темы: СШАпомощь Украине
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