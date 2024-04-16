Армія РФ обстріляла село на Донеччині: загинула жінка

Російські війська зранку, 16 квітня, обстріляли село Верхньокам’янське Бахмутського району на Донеччині. Внаслідок цього у своєму будинку загинула місцева жителька.

Джерело: речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва в коментарі "Суспільному Донбас"

Пряма мова: "Тип зброї, з якої обстріляли населений пункт, встановлюють".

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Деталі: Загиблій жінці було 63 роки. За даними речниці, правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.