Армія РФ обстріляла село на Донеччині: загинула жінка
Вівторок, 16 квітня 2024, 23:05
Російські війська зранку, 16 квітня, обстріляли село Верхньокам’янське Бахмутського району на Донеччині. Внаслідок цього у своєму будинку загинула місцева жителька.
Джерело: речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва в коментарі "Суспільному Донбас"
Пряма мова: "Тип зброї, з якої обстріляли населений пункт, встановлюють".
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Деталі: Загиблій жінці було 63 роки. За даними речниці, правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.