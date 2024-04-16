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Армия РФ обстреляла село в Донецкой области: погибла женщина

Татьяна ОлейникВторник, 16 апреля 2024, 23:05
Армия РФ обстреляла село в Донецкой области: погибла женщина
Иллюстративное фото - Getty Images

Российские войска утром, 16 апреля, обстреляли село Верхнекаменское Бахмутского района Донецкой области. В результате в своем доме погибла местная жительница.

Источник: спикер прокуратуры Донбасса Анастасия Медведева в комментарии "Суспільному Донбасс"

Прямая речь: "Тип оружия, из которого обстреляли населенный пункт, устанавливают".

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Детали: Погибшей женщине было 63 года. По данным пресс-секретаря, правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины, а именно нарушение законов и обычаев войны.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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