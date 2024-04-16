З Донеччини евакуювали ще 49 мешканців на Рівненщину та Львівщину
Вівторок, 16 квітня 2024, 23:43
Ще 49 жителів Донецької області евакуювали 16 квітня у Рівненську та Львівську області.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін
Пряма мова: "49 жителів області тепер у безпеці. Цього разу рішення про евакуацію прийняли мешканці Красногорівки, Курахового, Торецька, Краматорська, Українська та Новогродівки. Серед них вдалося евакуювати 15 дітей та 5 осіб з інвалідністю".
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Деталі: За словами Філашкіна, мешканці вирушили до Рівненської та Львівської областей. Там їх зустрінуть координатори та нададуть усю необхідну допомогу.