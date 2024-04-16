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Из Донецкой области эвакуировали еще 49 жителей в Ровенскую и Львовскую области

Татьяна ОлейникВторник, 16 апреля 2024, 23:43
Из Донецкой области эвакуировали еще 49 жителей в Ровенскую и Львовскую области
Фото из телеграмм-канала вадима Филашкина

Еще 49 жителей Донецкой области были эвакуированы 16 апреля в Ровенскую и Львовскую области.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "49 жителей области теперь в безопасности. В этот раз решение об эвакуации приняли жители Красногоровки, Курахово, Торецкая, Краматорская, Украинская и Новогродовка. Среди них удалось эвакуировать 15 детей и 5 человек с инвалидностью".

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Детали: По словам Филашкина, жители отправились в Ровенскую и Львовскую области. Там их встретят координаторы и окажут всю необходимую помощь.

Темы: эвакуацияДонецкая область
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