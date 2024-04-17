ISW: Затримка допомоги США може призвести до оперативно значущих успіхів російських військ

За оцінками ISW, постійні затримки США з наданням безпекової допомоги Україні обмежують здатність українських військ проводити ефективні оборонні операції, надаючи російським військам гнучкість у проведенні наступальних операцій.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Ця динаміка для російських військ може призвести до оперативно значущих успіхів у майбутньому.

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Військові аналітики зазначили, що Росія і Україна беруть участь у постійній гонці інновацій та адаптації у сфері протиповітряної оборони, в якій Росія продовжує коригувати час, масштаби, склад і цілі своїх ударів, намагаючись проникнути в систему протиповітряної оборони України.

Значні затримки у наданні військової допомоги з боку США вже призвели до дефіциту запасів зенітно-ракетних комплексів України і перешкоджають здатності України адаптуватися до еволюції російських ударних комплексів.

Обмежена кількість систем протиповітряної оборони та перехоплювачів змушує Україну приймати складні рішення щодо розподілу систем ППО між тиловими та фронтовими районами, залишаючи фронтові війська значною мірою вразливими до російських повітряних атак.

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ISW констатує, що лише Сполучені Штати можуть швидко надати Україні системи протиповітряної оборони в обсязі, необхідному для значного покращення спроможностей протиповітряної оборони України.

Ключові висновки ISW за 16 квітня: