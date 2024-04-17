ISW: Задержка помощи США может привести к оперативно значимым успехам российских войск
По оценкам ISW, постоянные задержки США с предоставлением помощи по безопасности Украине ограничивают способность украинских войск проводить эффективные оборонительные операции, предоставляя российским войскам гибкость в проведении наступательных операций.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Эта динамика для российских войск может привести к оперативно значимым успехам в будущем.
Военные аналитики отметили, что Россия и Украина участвуют в постоянной гонке инноваций и адаптации в сфере противовоздушной обороны, в которой Россия продолжает корректировать время, масштабы, состав и цели своих ударов, пытаясь проникнуть в систему противовоздушной обороны Украины.
Значительные задержки в предоставлении военной помощи со стороны США уже привели к дефициту запасов зенитно-ракетных комплексов Украины и препятствуют способности Украины адаптироваться к эволюции российских ударных комплексов.
Ограниченное количество систем противовоздушной обороны и перехватчиков заставляет Украину принимать сложные решения по распределению систем ПВО между тыловыми и фронтовыми районами, оставляя фронтовые войска в значительной степени уязвимыми к российским воздушным атакам.
ISW констатирует, что только Соединенные Штаты могут быстро предоставить Украине системы противовоздушной обороны в объеме, необходимом для значительного улучшения возможностей противовоздушной обороны Украины.
Ключевые выводы ISW за 16 апреля:
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что постоянный дефицит систем противовоздушной обороны и артиллерии мешает Украине эффективно защищаться от российских ударов и наземных нападений.
- Зеленский подписал новый закон о мобилизации 16 апреля, кодифицировав трудное, но критически важное решение в усилиях Украины стабилизировать свой аппарат генерирования сил и должным образом подготовить украинские вооруженные силы как к обороне, так и к наступлению.
- Российские войска на востоке Украины используют небольшие группы для совершения нападений и, как сообщается, страдают от проблем с моральным духом, но, несмотря на эти проблемы, российские нападения вряд ли достигнут кульминации в ближайшем будущем из-за недостатка украинской материальной базы.
- Инструктор российского "Штурма-З" утверждал, что российские войска должны воспользоваться недостатками Украины, вызванными нехваткой вооружений, чтобы увеличить количество ударов российских управляемых планерных бомб для поддержки российских наземных операций.
- Президент России Владимир Путин продолжил демонстрировать поддержку иранской агрессии против Израиля во время телефонного разговора с президентом Ирана Эбрагимом Раиси 16 марта.
- Президент Китайской Народной Республики (КНР) и Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем 16 апреля и предложил предпосылки для прекращения войны в Украине, что свидетельствует о том, что Си продолжает позиционировать себя как нейтрального посредника в войне, несмотря на растущее количество сообщений о поддержке Китаем военных усилий России.
- Служба безопасности Украины (СБУ) недавно уничтожила российскую радиолокационную станцию дальнего радиуса действия "Небо-У" в Брянской области.
- Кремль продолжает централизовать власть над силами спецназа "Ахмат" главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова через Министерство обороны (МО) России.
- Российский федеральный цензор Роскомнадзор рассматривает возможность запрета TikTok в России.
- Российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Бахмута, Авдеевки и Донецка, а также на западе Запорожской области на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль всей линии соприкосновения 16 апреля.
- По сообщениям, Республика Татарстан готовит новую программу трудоустройства молодежи, которая позволит несовершеннолетним в возрасте от 14 лет работать на предприятиях российской оборонно-промышленной базы (ОПБ), что, вероятно, является частью постоянных усилий по расширению российской ОПБ.
- Российские оккупационные чиновники используют систему образования, в частности курсы истории, для русификации украинских детей, проживающих на оккупированных территориях.