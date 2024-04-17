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Дрони ГУР знову атакували російську загоризонтну РЛС "Контейнер" у Мордовії – джерела

Валентина РоманенкоСереда, 17 квітня 2024, 13:03
Дрони ГУР знову атакували російську загоризонтну РЛС Контейнер у Мордовії – джерела
скриншот

17 квітня українські безпілотники атакували 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, розташований в російському місті Ковилкіно, що в Мордовії.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в ГУР

Деталі: За даними джерел УП, це була спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України.

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Ціллю удару БпЛА став загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер" із дальністю виявлення цілей близько 3000 км та висотою виявлення понад 100 км. Відстань від українського кордону до місця ураження – близько 680 кілометрів.

Двокоординатна загоризонтна РЛС 29Б6 "Контейнер" входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад. Перший зразок РЛС "Контейнер" росіяни спорудили в місті Ковилкіно у Мордовії у 2000—2002 роках.

Місцеві мешканці у месенжерах пишуть, що звуки вибухів було чутно близько 9 ранку. Також у мережі публікують відео, на яких видно стовп диму на місці РЛС "Контейнер" після влучання безпілотника.

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Про першу атаку на радіолокатор загоризонтного виявлення в Ковилкіно повідомлялося 11 квітня. За інформацією ЗМІ, тоді внаслідок атаки пошкодження отримала будівля, в якій розташовувався командний пункт.

За словами джерела УП, наслідки нинішньої атаки наразі уточнюються.

Теми: безпілотникиГУР
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