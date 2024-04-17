Найближчі дні в Україні будуть дощовими та прохолодними

Похолодання, значні дощі та метеорологічні явища І рівня небезпеки 18 квітня, очікуються у Вінницькій, Київській, Чернігівській, вдень і в Житомирській та Черкаській областях, в центральних і Харківській областях подекуди грози.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вітер переважно північний, на півдні та сході країни південно-східний, 7-12 м/с.

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Температура вночі в західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях 3-8°, удень 7-12°. На решті території вночі 9-14°, вдень 14-19°, на південному сході та сході країни 22-27°. У Карпатах мокрий сніг, температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві 18 квітня буде дощ. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 7-9°.

19 квітня в Україні, крім Закарпаття та більшості східних областей, очікується невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, у більшості областей подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі буде 1-6° тепла (в західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), а вдень 8-13° тепла.

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У південних і східних областях України вночі 4-9° тепла, на сході країни та в Криму до 13°, вдень 12-17°, у східних областях до 20°. У Карпатах невеликий сніг, температура вночі 3-8 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.

У п'ятницю в столиці вдень буде невеликий дощ, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура вночі сягатиме 4-6° тепла, а вдень 10-12°.