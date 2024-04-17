Ближайшие дни в Украине будут дождливыми и прохладными

Похолодание, значительные дожди и метеорологические явления І уровня опасности 18 апреля, ожидаются в Винницкой, Киевской, Черниговской, днем и в Житомирской и Черкасской областях, в центральных и Харьковской областях местами грозы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ветер преимущественно северный, на юге и востоке страны юго-восточный, 7-12 м/с.

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Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 3-8°, днем 7-12°. На остальной территории ночью 9-14°, днем 14-19°, на юго-востоке и востоке страны 22-27°. В Карпатах мокрый снег, температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве 18 апреля будет дождь. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 7-9°.

19 апреля в Украине, кроме Закарпатья и большинства восточных областей, ожидается небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, в большинстве областей местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью будет 1-6° тепла (в западных областях на поверхности почвы заморозки 0-5°), а днем 8-13° тепла.

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В южных и восточных областях Украины ночью 4-9° тепла, на востоке страны и в Крыму до 13°, днем 12-17°, в восточных областях до 20°. В Карпатах небольшой снег, температура ночью 3-8 градусов мороза, днем около 0 градусов.

В пятницу в столице днем будет небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура ночью будет достигать 4-6° тепла, а днем 10-12°.