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Міністерка фінансів США: Затримка з допомогою Україні вселяє в РФ надію на втому союзників

Андрій Синявський, Станіслав ПогоріловСереда, 17 квітня 2024, 15:19
Міністерка фінансів США: Затримка з допомогою Україні вселяє в РФ надію на втому союзників
Джанет Єллен, фото: getty Images

Міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен запевнила у відданості США та G7 підтримці України, але висловила занепокоєння затримкою з допомогою, оскільки це дає Росії надію на те, що союзники вже втомлюються.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова Єллен: "Я боюся, що РФ починає бачити ознаки того, що США та наші союзники втомлюються, або що їм стає важче знаходити шляхи підтримки України, і це дає їй надію, що вона зможе перечекати нас й дочекатися, коли наша рішучість зруйнується".

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Деталі: За словами урядовиці, вона побоюється, що Росія може підбадьоритися внутрішніми дебатами в США та інших країнах щодо продовження допомоги Україні.

Єллен повідомила, що провела багато розмов щодо використання заморожених російських активів, і це питання обговорять на зустрічі країн "Групи семи", яка відбудеться в середу.

Посадовиця сказала, що обговорюють низку можливостей – від повної конфіскації активів до використання їх як застави, зазначивши, що Вашингтон "дуже підтримує" нещодавні ініціативи Євросоюзу щодо можливої конфіскації відсотків від надприбутків, одержаних від арештованих активів РФ.

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Вона додала, що жоден з варіантів не виключають, але вказала, що Україна також не матиме можливості використати всю суму одразу, навіть якщо всі заморожені активи конфіскують.

За даними джерел Reuters, однією з найбільш перспективних пропозицій, що розглядають, є використання відсотків від заморожених активів РФ як заставу за кредитами або облігаціями, випущених для допомоги Україні, що не вимагатиме арешту активів.

Єллен заявила, що західні посадовці оцінюють ризики, пов'язані з будь-якими наслідками, зокрема російськими погрозами, але висловила впевненість, що їх можна пом'якшити.

Передісторія:

  • Раніше польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що Захід повинен використовувати всі заморожені російські активи, а не лише надлишкові прибутки від них, для допомоги Україні.
  • Нагадаємо, саміт глав держав та урядів ЄС 21 березня домовився, що Євросоюз продовжить роботу над планом використання прибутків від заморожених активів російського центробанку, у тому числі для озброєння України.
  • Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель 20 березня висунув план перенаправлення відсотків, зароблених на заморожених російських активах, до України. Відповідно до плану, 90% коштів повинні піти до фонду, який використовують для покриття вартості зброї для України.

Теми: СШАдопомога УкраїніРосіявійна
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