Министр финансов США: Задержка с помощью Украине вселяет в РФ надежду на усталость союзников

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заверила в преданности США и G7 поддержке Украины, но выразила обеспокоенность задержкой с помощью, поскольку это дает России надежду на то, что союзники уже устают.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь Йеллен: "Я боюсь, что РФ начинает видеть признаки того, что США и наши союзники устают, или что им становится труднее находить пути поддержки Украины, и это дает ей надежду, что она сможет переждать нас и дождаться, когда наша решимость разрушится".

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Детали:По словам чиновницы, она опасается, что Россия может ободриться внутренними дебатами в США и других странах о продлении помощи Украине.

Йеллен сообщила, что провела много разговоров по использованию замороженных российских активов, и этот вопрос обсудят на встрече стран "Группы семи", которая состоится в среду.

Чиновница сказала, что обсуждается ряд возможностей – от полной конфискации активов до использования их в качестве залога, отметив, что Вашингтон "очень поддерживает" недавние инициативы Евросоюза о возможной конфискации процентов от сверхприбылей, полученных от арестованных активов РФ.

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Она добавила, что ни один из вариантов не исключают, но указала, что Украина также не будет иметь возможности использовать всю сумму сразу, даже если все замороженные активы конфискуют.

По данным источников Reuters, одним из наиболее перспективных рассматриваемых предложений является использование процентов от замороженных активов РФ в качестве залога по кредитам или облигациям, выпущенным для помощи Украине, что не потребует ареста активов.

Йеллен заявила, что западные чиновники оценивают риски, связанные с любыми последствиями, в частности российскими угрозами, но выразила уверенность, что их можно смягчить.

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